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El PSOE elige candidato en primarias este domingo en Madrid, Oviedo, Ferrol y Torrelavega

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Los militantes del PSOE en varias ciudades: Madrid, Oviedo, Ferrol y Torrelavega, están convocados a las urnas este domingo 19 de julio para elegir el candidato que concurrirá a las elecciones de mayo de 2027.

Se trata de la primera cita del calendario de primarias aprobado en el Comité Federal del 27 junio, que ofrecía tres posibilidades para que las distintas federaciones lleven a cabo su proceso de renovación de cabezas de lista de cara a las municipales y autonómicas que se llevarán a cabo el 23 de mayo de 2027. En septiembre y noviembre de este año serán las próximas citas.

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En Madrid, la exministra de Pedro Sánchez y actual líder del PSOE en la ciudad, Reyes Maroto, se enfrentará a la también concejala Enma López, que fue su jefa de campaña en las municipales de 2023 y su colaboradora hasta que ha decidido encabezar su propia candidatura.

El paso dado por López no sentó bien en Ferraz, que le reprochó que se había precipitado, no había respetado los tiempos de la organización sino que ha buscado su propio protagonismo. Maroto, que cuenta con el respaldo del 'aparato' la llegó a acusar de falta de "lealtad" aunque en el debate que mantuvieron ambas candidatas evitaron lanzarse reproches.

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López, de su lado, apela a una ilusión renovada para lograr arrebatar la alcaldía de Madrid al PP, donde los socialistas no gobiernan desde hace 37 años con Juan Barranco. Así, afronta la elección del domingo como una "oportunidad histórica" y espera una participación alta, según trasladan fuentes de su entorno a Europa Press.

Sin embargo, distintas fuentes del PSOE de Madrid vaticinan un nivel de participación bajo, y un resultado estrecho entre las dos candidatas, aunque consideran que las agrupaciones más numerosas se decantarán por Maroto.

EL AUMENTO DEL CENSO EN TORRELAVEGA, "UNA BARBARIDAD"

En Torrelavega (Cantabria) competirán el secretario de Organización regional, Agustín Molleda y el líder del partido en la ciudad José Luis Urraca, en un proceso que viene marcado por el incremento exponencial de afiliados, que en un solo año pasó de 274 a 985 y que ha sido impugnado en Ferraz.

En ese sentido, fuentes de la dirección federal admiten que los mencionados recursos se han analizado, se han resuelto y se ha enviado el censo a tiempo para las elecciones del domingo, aunque no precisan cuántas se han validado.

A este respecto, fuentes del PSOE de Cantabria califican como "una barbaridad" las nuevas altas en el censo de Torrelavega y alertan de que cerca de 300 se produjeron en un solo día, convirtiendo a esta ciudad en la segunda de todo el norte de España con más afiliados, solo por detrás de Gijón y por delante de capitales de provincia como Santander y Oviedo.

A priori este incremento de afiliados beneficiaría a Molleda, exalcalde de la localidad de Cartes, porque los nuevos militantes se registraron después de que anunciase su intención de presentarse en Torrelavega. Él se ha ha mostrado seguro de su victoria. "Soy consciente de que ganaré las primarias", llegó a declarar en una reciente entrevista.

TRES CANDIDATOS EN OVIEDO

Oviedo es la única ciudad en la que se tres candidatos han conseguido los avales necesarios: Sergio Llera, de 26 años y secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias; Enrique Rodríguez, que forma parte del gobierno asturiano como director general de de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores y Almudena Cueto, que ha desempeñado varios cargos en la administración local y regional. El último, directorra general del Instituto Asturiano de la Mujer entre 2015 y 2019. De los tres candidatos, Llera es el que consiguió reunir más avales.

En Ferrol, los 330 afiliados al PSOE elegirán entre dos candidatos, el líder de la agrupación local y portavoz municipal, Ángel Mato, que forma parte de la Ejecutiva del secretario autonómico, José Ramón Gómez Besteiro y la exconcejala Eva Martínez.

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EuropaPress

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