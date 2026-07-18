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El MetLife, lugar de grandes momentos futbolísticos para Mbappé, Messi... ¿y Lamine Yamal?

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Jan Téllez Asensio

Nueva York, 18 jul (EFE).- El MetLife Stadium, hogar habitual de los New York Giants y los New York Jets de la NFL, coronará este domingo a la España de Lamine Yamal o la Argentina de Leo Messi, culminando un Mundial 2026 donde las principales estrellas del torneo han brillado con luz propia en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

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Construido en 2010 en el municipio de East Rutherford (Nueva Jersey) como la casa de los Giants y los Jets de fútbol americano, el MetLife no solo es escenario de eventos de la NFL.

Suele acoger conciertos multitudinarios como los que recibirá este verano tras el Mundial, con el grupo surcoreano BTS, Guns N' Roses, Bruno Mars, Ed Sheeran, la colombiana Karol G y AC/DC.

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Para calentar motores, el MetLife ya fue sede de la final del Mundial de Clubes FIFA 2025 del pasado verano, en la que presenció cómo el Chelsea se imponía 3-0 al París Saint Germain en la primera edición del torneo.

Este 2026, el MetLife se ha convertido en la sede mundialista que ha acogido los partidos de más nombre de toda la fase de grupos, además del encuentro de dieciseisavos de la Francia de Mbappé, el duelo de octavos en el que Brasil quedó eliminada ante Haaland y ahora la finalísima de la Copa del Mundo.

El MetLife Stadium, que en los partidos del Mundial se llama 'Estadio Nueva York/Nueva Jersey' por razones comerciales de la FIFA, vio durante su primer partido como sede en el Brasil-Marruecos que la selección marroquí se convertía en la primera en la historia de los Mundiales en jugar con once futbolistas nacidos fuera del país.

Mbappé rompió un récord en cada uno de los dos partidos que disputó Francia en Nueva York/Nueva Jersey. Ante Senegal se convirtió en el máximo goleador francés de la historia de los Mundiales al superar a Just Fontaine, mientras que contra Suecia logró colocarse como el mayor goleador en rondas eliminatorias.

Harry Kane, con su doblete ante Panamá, también logró ponerse como el máximo anotador inglés de las Copas del Mundo por delante de Gary Lineker, mientras que Ecuador consiguió un histórico triunfo ante Alemania que le dio el pase para las eliminatorias.

Haaland marcó en el MetLife dos goles contra Senegal y ante la todopoderosa Brasil, llevando en volandas el remo vikingo a cuartos de final por primera vez en la historia del país nórdico.

En el lado de la derrota, Neymar se despedía entre lágrimas del sueño de la Copa del Mundo precisamente en un recinto en el que debutó con la Canarinha en 2010. El '10' brasileño marcó tanto en su estreno en el amistoso de hace 16 años como en su despedida en 2026.

Messi ya conoce el MetLife Stadium. Aquí perdió la final de Copa América Centenario 2016, tras la cual el astro argentino se retiró temporalmente de la selección para finalmente capitanear al equipo a Rusia 2018 y llevar a su país a dos finales consecutivas de Copa del Mundo en 2022 y ahora en 2026.

Incluso antes de la Copa América Centenario, en 2012 Messi jugó un amistoso contra Brasil en el que la selección albiceleste se impuso 4-3 con un hat-trick de Leo, que batió en el MetLife a su supuesto heredero de la próxima generación, y ahora puede vencer a su otro supuesto heredero de la siguiente generación.

El MetLife Stadium, pese a contar con una capacidad de 80.663 personas que lo convierte en la sede estadounidense del Mundial 2026 con mayor aforo -solo superada por el estadio Azteca de México-, ha recibido varias críticas.

Tanto jugadores como entrenadores que han pasado por este estadio durante el torneo se han quejado del estado del césped, que consideran demasiado parecido al césped artificial de fútbol americano.

A lo largo de los partidos del torneo en el MetLife, los aficionados también han tenido distintas dificultades a la hora de transportarse al estadio, pues está prohibido llegar a pie porque solo hay carreteras sin arcén y los trenes de ida y vuelta desde Manhattan al estadio cuestan 98 dólares. EFE

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