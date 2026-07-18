El incendio de Lozoyuela está controlado y se mantienen patrullas de vigilancia

Lozoyuela (Madrid), 18 jul (EFE).- Los servicios de extinción de la Comunidad de Madrid han controlado ya oficialmente el incendio de Lozoyuela, que ha quemado más de 700 hectáreas, y se rebajado el nivel de emergencia a la situación operativa 0 del Plan de incendios forestales (Infoma), aunque siguen en el lugar patrullas de bomberos y agentes forestales.

Según informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid, para realizar las labores de remate y vigilancia permanecen en el lugar bomberos de la Comunidad y bomberos forestales con cuatro bombas pesadas y una nodriza, además de tres patrullas de agentes forestales para labores de vigilancia.

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La M-126 permanece cortada para favorecer los trabajos y la movilidad de los servicios de emergencia, indica la misma fuente.

El incendio, que se declaró este jueves, ha permanecido en todo momento dentro de su perímetro, aunque obligó a confinar a la población de los municipios colindantes, unas dos mil personas, entre Lozoyuela, Buitrago de Lozoya y Puentes Viejas, cuyo confinamiento se levantó ayer viernes.

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Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil, tras el aviso de los vecinos, como sospechoso de provocar el incendio forestal tanto por el material que portaba en la mochila en el momento del arresto el jueves como por su reacción.

El incendio no ha causado daños personales ni de bienes materiales, ni tampoco ha alcanzado espacios naturales protegidos, según informó el consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, desde el Parque de Bomberos de Lozoyuela, tras la reunión ayer del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

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El fuego ha afectado provisionalmente a unas 770 hectáreas, aunque el consejero ha señalado que esa cifra podría reducirse una vez concluyan las mediciones definitivas, ya que existen numerosas zonas del interior del perímetro que no han resultado calcinadas. EFE

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