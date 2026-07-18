El incendio de Guadalajara ha afectado ya a 5.400 hectáreas y aumentan las evacuaciones

Toledo, 18 jul (EFE).- El incendio que se inició el pasado jueves en La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, ha afectado ya a 5.400 hectáreas desde que fue detectado, y ha hecho necesario evacuar otra localidad, con lo que ya son 12 los municipios desalojados con unas 600 personas desplazadas.

La Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) ha decidido esta mañana proceder a la evacuación del municipio de Monasterio, que tiene una treintena de habitantes, mientras que también han decidido dejar su localidad por su propia voluntad los 40 vecinos de Veguillas, una pedanía de Cogolludo, ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez.

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Con el de Monasterio ya son 12 los municipios evacuados en la zona: La Mielga, Muriel, Semillas, La Nava de Jadraque, Almirete, Palancares, Umbralejo, embalse de Beleña, Navas de Jadraque, El Ordial, Arroyo de las Fraguas y Zarzuela de Jadraque, de los que han sido desplazadas unas 600 personas, ha explicado Gómez en un vídeo remitido por Desarrollo Sostenible tras la reunión del CECOPI.

Asimismo, ha indicado que del total de desplazados solamente una treintena se encuentra en el albergue que ha montado Cruz Roja Guadalajara en el polideportivo de Humanes.

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En cuanto a la evolución del incendio, la consejera ha explicado que anoche ya se contabilizaban 4.300 hectáreas afectadas, aunque en el avance que se ha hecho esta mañana la superficie afectada asciende a 5.400 hectáreas.

Gómez ha indicado que durante la noche los equipos terrestres han tenido oportunidad de trabajar sobre todo en uno de los flancos que va hacia el río Sorbe, en el que se han podido hacer trabajos que permiten intentar consolidar ese perímetro.

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Aunque ha advertido: "El fuego todavía está lejos de poder decir que está controlado y lógicamente tenemos que seguir trabajando y afianzando los trabajos que estamos desarrollando". EFE

(foto) (vídeo)