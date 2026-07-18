El balonmanista argentino Carou ve una final del mundial "abierta y sin favoritos"

Fernando Pérez Soto

León, 18 jul (EFE).- El pivote argentino Gonzalo Carou, historia de la selección de balonmano argentina, los "Gladiadores", con los que disputó once Mundiales y tres Juegos Olímpicos, pero también el jugador extranjero con más partidos en la Liga ASOBAL ve una final de la Copa del Mundo de fútbol entre su país natal y España "abierta y sin favoritos", señala en una entrevista con EFE.

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A sus 46 años y tras poner fin a una exitosa trayectoria con la selección albiceleste en Tokio 2020, para luego ejercer como ayudante del seleccionador Guillermo Milano en París 2024, todavía sigue en activo en el CB Sariegos de León, con el que ascendió a Primera Nacional, compatibilizando su faceta como jugador, con la técnica como director de la cantera y entrenador de varios equipos de formación.

Carou vivirá la final mundialista en Buenos Aires, donde imparte tres campus de balonmano, y reconoce que, pese a su ascendencia argentina también tiene una "parte importante" española.

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Lleva afincado desde su juventud hace casi 25 años en España pasando por equipos como Arrate, Ademar en dos etapas -donde fue capitán-, Puerto Sagunto, Balonmano Base Oviedo y una breve experiencia en Istres en el balonmano francés, con sus dos hijos nacidos además en España.

"No puedo decir que tengo el corazón dividido porque, lógicamente, quiero que gane Argentina, pero sí hay que perder la final, mejor con España que con cualquier otro país", apunta desde la capital de su país.

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En un país donde el fútbol lo capitaliza todo -por encima de rugby, baloncesto, hockey hierba o balonmano como otros deportes con trascendencia-, el excapitán de los "Gladiadores" no esconde que su selección le ha hecho "engancharse" progresivamente a medida que ha ido superando escollos en el campeonato.

"Veía difícil llegar a la final pero el equipo ha demostrado creer hasta el final y no bajar nunca los brazos algo que quizá empezó después de ganar la Copa América y, aunque Messi no haya estado a su mejor nivel en ocasiones es capaz de desequilibrar y manejar los partidos", comenta.

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Precisamente recuerda que con el astro argentino coincidió durante el mundial de balonmano en España en 2013, cuando acudió con su selección a las instalaciones del FC Barcelona, compartiendo una animada conversación entre capitanes y regalándole Messi su camiseta.

"Fue un encuentro inolvidable", recuerda Gonzalo Carou, que de cara al enfrentamiento ante España del domingo ve un choque "igualado al máximo porque es un rival difícil de quitarle el balón, pero quizá temía más a Francia por su velocidad y seguro que habrá pocas ocasiones y Argentina, hasta ahora, ha demostrado saberlas rentabilizar al máximo", concluye.EFE

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