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Cinco heridos, uno grave, por una explosión en un coche aparcado en la calle en Lleida

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(Actualiza la NA6084 con más información)

Barcelona, 18 jul (EFE).- Cinco personas han resultado heridas este sábado, una de ellas de gravedad, a consecuencia de una explosión registrada en el interior de un coche aparcado en la vía pública de Lleida, cuyo conductor figura entre los afectados en el suceso.

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Fuentes de los Bomberos de la Generalitat han informado a EFE de que la explosión se ha registrado sobre las 11:00 horas en un coche estacionado en la calle de Lluís Companys, por causas que ahora se investigan.

La explosión ha herido al conductor del vehículo, así como a cuatro personas más que estaban en la zona en ese momento.

Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), una de ellas se encuentra en estado grave y ha sido trasladada a un centro hospitalario, mientras que las otras cuatro sufren heridas leves.

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Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para conocer las causas de esta explosión, según han confirmado fuentes de la policía catalana, que apuntan a un origen accidental de la misma. EFE

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