Belarra pide al Gobierno que abandone el gasto militar y apueste "de verdad" por la cultura

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado este sábado al Gobierno que apueste "de verdad" por la cultura y la educación y abandone el "rearme criminal".

Así se ha pronunciado la líder de Podemos durante su visita este sábado al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, desde donde ha destacado la capacidad del teatro clásico para trasladar al presente cuestiones que, según ha defendido, apenas han cambiado desde el Siglo de Oro.

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Entre ellas ha mencionado el amor, el odio, los privilegios de las clases adineradas, la precariedad de la gente trabajadora, la guerra o la paz.

En este sentido, ha considerado "fundamental" reflexionar sobre los grandes problemas actuales a partir de los clásicos para aprender las lecciones del pasado y evitar que vuelvan a repetirse sus errores.

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"Sin cultura no hay pensamiento crítico, no hay sociedad crítica", ha afirmado Belarra, quien ha lamentado que el Gobierno sea capaz de aprobar en un solo Consejo de Ministros un gasto de 6.000 millones de euros para el rearme mientras, a su juicio, no realiza una apuesta suficiente por el teatro y la cultura.

Belarra ha defendido que "solo lo público puede garantizar una cultura verdaderamente libre que cree ciudadanos y ciudadanas libres" y ha pedido al Ejecutivo que priorice la cultura y la educación frente al gasto "en armas y tanques porque así lo ha ordenado Donald Trump".

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Asimismo, la dirigente de Podemos ha agradecido a la directora del certamen de Almagro, Irene Pardo, y a su equipo el impulso que están dando al Festival, además de felicitar a Pepe Viyuela por la concesión del Premio Corral de Comedias.

También ha reconocido el trabajo de artistas, actores, actrices, responsables de dirección y equipos técnicos, sin los cuales, ha señalado, "sería imposible la cultura en España".

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LOS "ABUELOS POLÍTICOS" DEL PP Y VOX

Coincidiendo con el 18 de julio, aniversario del golpe de Estado de 1936, Belarra ha aprovechado su intervención para responder a las acusaciones de "golpismo" realizadas durante los últimos días por dirigentes de la derecha, entre ellos el expresidente del Gobierno José María Aznar.

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"En este país, el único golpismo que ha habido, el único golpismo contra un régimen democrático, es el de los abuelos y abuelas políticos del Partido Popular y de Vox", ha sostenido.

La secretaria general de Podemos los ha señalado como "los verdaderos golpistas" y ha rendido homenaje a las mujeres y hombres que dieron su vida por defender la República y la democracia.

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Belarra ha lamentado que su derrota abriera una "época de oscuridad" y una "época terrible de dictadura durante 40 años", además de provocar la pérdida de una parte fundamental de la producción cultural española.

En concreto, se ha referido a la Generación del 27 y al papel que España tenía entonces como referente cultural internacional, asegurando que "todo eso se perdió por culpa de esos golpistas".

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