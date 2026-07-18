Aubameyang llega a A Coruña, donde jugará las dos próximas temporadas en el Dépor

A Coruña, 18 jul (EFE).- El delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang tiene previsto llegar este sábado a A Coruña, donde jugará las dos próximas temporadas en el RC Deportivo en su retorno a LaLiga EA Sports (Primera) después de pasar por el Barcelona en la temporada 2021-2022.

El vuelo en el que llegará el futbolista nacido en Laval (Francia), procedente de Madrid, está programado para aterrizar a las 11.50 horas en Aladro.

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Aubameyang jugará hasta 2028 en el Dépor, al que llega procedente del Olympique de Marsella, con el que la pasada temporada disputó la Liga de Campeones.

El nuevo atacante deportivista vivirá su segunda etapa en el fútbol español, donde en el curso 2021-2022 firmó 13 goles en los 24 partidos que disputó con la camiseta del FC Barcelona.

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“Aubameyang aterriza en Riazor después de desarrollar una brillante trayectoria en algunos de los clubes más importantes del fútbol europeo”, destaca el club coruñés, que recuerda su paso por el Borussia Dortmund, donde sumó 141 goles en 213 partidos.

Además, defendió la camiseta del Arsenal FC, con el que disputó 163 encuentros y marcó 92 goles, Chelsea, Mónaco, Lille y AS Saint-Étienne. La pasada temporada, con el Olympique de Marsella, disputó 40 partidos entre Ligue 1, Copa y Liga de Campeones, en los que marcó 14 goles. EFE

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