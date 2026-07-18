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Argentinos al Mundial: una fiesta inolvidable por 500 millones de dólares

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Natalia Kidd

Buenos Aires, 18 jul (EFE).- Unos 50.000 argentinos viajaron a Estados Unidos para seguir a su selección en las distintas instancias del Mundial 2026, una experiencia que tendrá su broche de oro este domingo con la gran final ante España y que habría implicado gastos de los viajeros por unos 500 millones de dólares.

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Vuelos entre Argentina y Estados Unidos colmados, costosos desplazamientos internos y boletos para los estadios a elevado precio. Nada de eso ha impedido que se repita la imagen de Catar 2022: miles de argentinos alentando 'in situ' a Lionel Messi y la 'Scaloneta'.

En base a datos de operadores turísticos y plazas aéreas disponibles, la consultora Qualy calculó que unos 45.000 argentinos han viajado hasta ahora para el Mundial -un 30 % más que a Catar 2022-, con un gasto promedio de 10.000 dólares por persona, lo que arroja una demanda de divisas para viajar al exterior de 455 millones de dólares.

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La final de este domingo en Nueva Jersey añade viajeros de último minuto, mayor gasto y más demanda de divisas adicionales, un fenómeno que los economistas siguen de cerca en un país acostumbrado a las presiones cambiarias y donde el nivel de reservas del Banco Central es un dato que se mira a diario.

Según Qualy, a los argentinos que ya están en Estados Unidos para la final ante España se añadirán en estas horas otros 4.500, con un gasto promedio de 13.000 dólares y una demanda adicional de divisas de 58 millones de dólares, lo que eleva el gasto total de los argentinos que viajaron al Mundial a 513 millones de dólares.

La economista Anastasia Daicich, directora ejecutiva de Qualy Consultora, señaló a EFE que "quienes viajaron al Mundial forman parte de un segmento de ingresos medios-altos, pero eso no es la media de la población argentina".

"De hecho, el turismo emisivo desde Argentina en general está bajando en términos interanuales y esto tiene que ver con sectores de ingresos medios que antes podían hacer algún viaje al exterior y hoy no", observó Daicich, que afirmó que el gasto por el Mundial no implicará un cambio significativo en el déficit turístico de Argentina y las reservas monetarias.

La economista apuntó que, cuando se observan los estadios dominados por camisetas albicelestes, no todos son argentinos que viajaron desde su país para el Mundial.

En las tribunas hay muchos argentinos que viven en los Estados Unidos -unos 240.000 residentes, según cálculos oficiales- y espectadores de otras nacionalidades atraídos por el 'fenómeno Messi'.

El triunfo del pasado miércoles de Argentina ante Inglaterra en semifinales desató el furor entre los argentinos por ocupar el próximo domingo una de las 82.500 butacas del MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Tras el 2-1 sobre Inglaterra, las búsquedas de pasajes para volar a Nueva York en la plataforma de viajes Despegar se dispararon un 6.000 %, según datos de la compañía.

Aerolíneas Argentinas añadió a su programación dos vuelos a Nueva York, cuyos boletos se agotaron en doce horas, lo que le llevó a sumar un tercero este viernes, con pasajes desde 2.200 dólares más impuestos.

La compañía también agotó los pasajes de sus dos vuelos diarios a Miami, para hacer desde allí conexiones a 'la Gran Manzana'.

"Se vendió todo. Tampoco quedan plazas para Miami, con dos vuelos por día", indicaron a EFE fuentes de la línea aérea.

También crecieron las contrataciones de jets privados. Empresas del sector ofrecen vuelos para hasta 14 pasajeros por 200.000 dólares o paquetes de ida y vuelta, con traslados terrestres, por 35.000 dólares por persona con entrada al partido -ya agotados- y por 27.000 dólares, sin boleto para el estadio.

Agencias de turismo ofrecen vuelos por otras aerolíneas, con escalas, desde 4.300 dólares ida y vuelta, mientras que una noche de hotel en Nueva York cuesta entre 300 y 600 dólares para estas fechas.

Según un informe del buscador Turismocity, con una "planificación inteligente" el viaje a Nueva York para la final cuesta un mínimo aproximado de 5.530 dólares por persona, incluyendo vuelo, hotel y asistencia al viajero, y cerca de 6.730 dólares si se busca "una experiencia más premium".

Eso no incluye los boletos para el estadio, que en reventa oscilan entre 7.000 y algo más de 10.000 dólares para las ubicaciones más económicas. EFE

(foto)

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