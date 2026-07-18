Almeida participa este sábado en Santiago en la presentación de los candidatos del PP a las capitales de provincia

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa este sábado en la presentación de los candidatos de su formación a las capitales de provincia de toda España de cara a las elecciones municipales del 2027, un acto presentado por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El acto tendrá lugar en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela y en el también intervendrá el presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda.

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La cita arrancará a las 11,00 horas con la intervención de aspirantes a la cita municipal, entre ellos los siete candidatos gallegos: Borja Verea, por Santiago de Compostela; Elena Candia, por Lugo; Rafa Domínguez, por Pontevedra; Miguel Lorenzo, por A Coruña; Ana Méndez, por Ourense; José Manuel Rey Varela, por Ferrol, y Luisa Sánchez, por Vigo.

Precisamente, este viernes el Comité Electoral Nacional del PP ha aprobado los aspirantes del PP a las capitales de provincia de. Actualmente, de las 50 capitales de provincia, el PP gobierna en 30 y ahí repetirán los mismos candidatos.

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Sin embargo, de las 20 capitales de provincia en las que no gobierna el PP, se renuevan para las próximas elecciones municipales 11 candidaturas. En concreto, el PP ha cambiado a sus 'número uno' en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense.

La candidata de Murcia será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, que ocupa ese puesto desde el fallecimiento del anterior titular, José Ballesta.