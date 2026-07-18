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Almeida exige saber si el hermano de Sánchez vive en La Moncloa: "Es una obligación no solo ética, sino administrativa"

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado conocer si David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vive en el Palacio de La Moncloa al considerar que "tienen derecho a saberlo" por ser "una obligación no solo ética, sino administrativa".

"Todos los alcaldes saben la importancia que es para nosotros el padrón y la obligación de empadronarse. Quiero saber si David Sánchez vive en el Palacio de La Moncloa en la ciudad de Madrid", ha lanzado en el acto de presentación de los candidatos a las capitales de provincia de toda España del PP para las elecciones municipales de mayo de 2027 en Santiago de Compostela.

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Almeida ha defendido que quiere saber si "una persona al que han condenado por un delito de prevaricación y que por tanto es un delincuente, vive a costa de los españoles en el Palacio de La Moncloa". "Como alcalde de Madrid creo que tengo derecho a empadronarle en ese caso", ha ironizado.

Hace unos días, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó al hermano del presidente del Gobierno a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años.

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La sentencia, recogida por Europa Press, considera a David Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. Por su parte, el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.

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