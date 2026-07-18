Airbus convoca de nuevo la negociación el lunes mientras se mantiene la huelga en España

Madrid, 18 jul (EFE).- La dirección de Airbus ha convocado para este lunes una nueva reunión de la mesa negociadora con el objetivo de presentar una propuesta a los sindicatos e intentar desbloquear el conflicto laboral, después de que el viernes alcanzara un preacuerdo con CCOO, mientras el resto de organizaciones decidieron mantener la huelga, según han informado a EFE fuentes sindicales.

La reunión llega después de que el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA), segunda fuerza sindical en la empresa; la Asociación de Técnicos y Profesionales del Sector Aeroespacial (ATP), UGT, CGT y la Unión de Trabajadores de la Industria y las Aeronáuticas (UTIL) rechazaran la propuesta presentada por la compañía y optaran por mantener los paros iniciados el pasado 1 de julio.

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Según estos sindicatos, el 95 % de los trabajadores que participaron en las asambleas celebradas el viernes por la mañana en los centros de Illescas, Getafe, Tablada, San Pablo, Cádiz y Albacete consideró que la oferta de la empresa no respondía a las reivindicaciones de la plantilla.

Las mismas fuentes sostienen que, para avanzar hacia un acuerdo, la dirección deberá presentar una nueva propuesta que se acerque "realmente" a las demandas de los trabajadores.

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CCOO, sindicato mayoritario en Airbus, anunció el viernes un preacuerdo con la empresa que, según explicó, recoge las principales reivindicaciones respaldadas por su afiliación.

Entre ellas figura una revisión salarial acumulada del 12 % durante la vigencia del convenio, con incrementos del 5 % en enero de 2026 y otro 5 % en abril de 2027, además del mantenimiento del teletrabajo, la protección del personal de la división de Espacio y dos semanas de vacaciones flexibles.

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Sin embargo, UGT, según han dicho a EFE este sábado fuentes del sindicato, considera que la propuesta sigue siendo insuficiente al no garantizar que toda la plantilla pueda disfrutar de dos días de teletrabajo semanales, elegir de forma flexible sus vacaciones o preservar los derechos de los trabajadores que pasarán a integrarse en la división de Espacio, entre otras.

Este sindicato reconoce que el documento presentado por la dirección de la compañía supone "avances", pero entiende que estos no son suficientes para desconvocar la huelga.

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Además, recuerda que, aunque CCOO es la organización con mayor representación, no cuenta por sí sola con la mayoría necesaria para suscribir un acuerdo con la empresa.

Por su parte, fuentes de CCOO han dicho a EFE que solicitarán a Airbus la celebración de un referéndum para que sea la plantilla la que decida sobre el preacuerdo, una consulta que, si finalmente se convoca, previsiblemente tendrá lugar el próximo miércoles.

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Mientras tanto, el sindicato celebrará una asamblea de afiliados el lunes y otra abierta a toda la plantilla el martes para informar del contenido del texto.

Airbus cuenta con una plantilla de unos 14.000 trabajadores en España, de los que alrededor de 9.000 desarrollan su actividad en el centro de Getafe (Madrid). EFECOM

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