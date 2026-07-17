Un detenido por un incendio declarado en Cenes de la Vega (Granada), ya controlado

Granada, 17 jul (EFE).- El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 68 años como presunto autor de un incendio forestal declarado el jueves en Cenes de la Vega (Granada), ya controlado.

El hombre, que ha sido arrestado por un delito de incendio, fue identificado por un testigo que le vio arrojar un objeto a la zona donde se originó el fuego, han informado a EFE fuentes del instituto armado.

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El incendio se declaró en una zona de matorral próxima a unas viviendas de este municipio del área metropolitana de Granada, y quedó controlado a las 22:35 horas de anoche tras la intervención de los bomberos y del dispositivo del Plan Infoca, que desplegó en la zona un helicóptero, diez efectivos por tierra y un vehículo autobomba.

Esta última semana se han registrado al menos media docena de fuegos urbanos y forestales en distintos municipios del área metropolitana de Granada que han afectado a la circulación de trenes y han provocado retenciones, el cierre de la A-92 y de la Circunvalación.

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La Guardia Civil, según informó recientemente a EFE, ha abierto una investigación para esclarecerlos y mantiene todas las hipótesis abiertas, sin descartar que los incendios, concentrados en la misma vertiente del área metropolitana, estén siendo provocados de manera intencionada por una misma persona. EFE