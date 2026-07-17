Turull tilda de "miseria y frivolidad" que Puente inste a Puigdemont a volver aunque le detengan

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado este viernes que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, haya instado al líder de Junts, Carles Puigdemont, a volver a España tras el aval a la Ley de Amnistía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): "Cuanta miseria y frivolidad".

Turull lo ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press tras las declaraciones del ministro en una entrevista en 'Las Mañanas de RNE' en las que Puente ha asegurado que la vuelta del expresidente catalán sería "un gesto de liderazgo político".

PUBLICIDAD

"Si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido que yo sea libre pues vamos a ponernos todos colorados de una vez", ha añadido el ministro.