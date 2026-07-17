Temas del día de EFE España del viernes 17 de julio (13:30 horas)

LEY AMNISTÍA

Madrid - Óscar Puente: "Si yo fuera Puigdemont, hoy me plantaba en España, sin ninguna duda"

(Texto enviado a las 09:50 horas; 310 palabras)

Madrid - PP y Vox critican a Puente por afirmar que si él fuera Puigdemont, regresaría ya a España

(Texto enviado a las 12:38 horas; 169 palabras)

Madrid - Elma Saiz avala las palabras de Puente sobre Puigdemont: "Completamente de acuerdo con él"

(Texto enviado a las 13:25 horas; 263 palabras)

Madrid - Tellado: Europa no avala ni la constitucionalidad ni la oportunidad política de la amnistía

(Texto enviado a las 13:25 horas; 273 palabras)

Barcelona - Turull ve una "anomalía democrática" que haya jueces que se nieguen a aplicar la amnistía

(Texto enviado a las 09:53 horas; 264 palabras)

Madrid - Junqueras subraya que no hubo malversación en el procés pero sí con Ábalos o Cerdán

(Texto enviado a las 11:47 horas; 352 palabras)

Madrid - Rufián cree que el Supremo aplicará la ley o "una especie de patriotismo tóxico y frágil"

(Texto enviado a las 09:57 horas; 239 palabras)

CASO LEIRE

Madrid - Mercedes González afirma ser víctima de Santos Cerdán y de la trama de Leire Díez

(Texto enviado a las 13:16 horas; 187 palabras) (Foto) (Vídeo)

COMISIÓN KOLDO

Madrid - El DAO de la Guardia Civil ve "cierta vanidad" y protagonismo en investigadores de la UCO

(Texto enviado a las 12:38; 649 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - El DAO de la Guardia Civil asegura que no ha pensado en dimitir pese a su imputación

(Texto enviado a las 12:23 horas; 394 palabras)

PARTIDOS PP

A Coruña - El PP cambia 11 candidatos de las 20 capitales que no gobierna y repiten los 30 alcaldes

(Texto enviado a las 13:12 horas; 345 palabras)

INCENDIOS FORESTALES

Zaragoza - El cambio de viento preocupa en el incendio de Orés (Zaragoza), que sigue descontrolado

(Texto enviado a las 12:53 horas; 510 palabras)

Guadalajara - Evacuados otros 4 pueblos por el incendio de Guadalajara, que supera las 2.000 hectáreas

(Texto enviado a las 10:38 horas; 572 palabras)

Madrid - El incendio de Lozoyuela (Madrid) sigue en fase de estabilización pero sin controlarse aún

(Texto enviado a las 11:27 horas; 413 palabras)

Madrid - Nueva jornada de "peligro extremo" de incendios que se agravará aún más los próximos días

(Texto enviado a las 11:12 horas; 193 palabras)

Farasdués (Zaragoza)- Aagasen llama a un pacto de estado frente a la emergencia climática ante los incendios

(Texto enviado a las 12:55 horas; 501 palabras)

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - Ruiz Caldera, Roberto Bueso y Mikel Gurrea lucharán por la Concha de Oro en San Sebastián

(Texto enviado a las 12:44 horas; 525 palabras)

CANCIONES VERANO (Crónica)

Madrid - Quevedo apuntala posiciones como rey del verano español entre un buen puñado de canciones. Javier Herrero

(Texto enviado a las 09:15 horas; 833 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022852701)

FÚTBOL MUNDIAL 2026

Madrid- El Mundial desata búsqueda de vuelos a la final y pone en el mapa a países como Cabo Verde

(Texto enviado a las 8:00 horas; 722 palabras)

Madrid - El gran consumo y la hostelería recargan su oferta "para compartir" la final del Mundial

(Texto enviado a las 12:15 horas; 702 palabras)

Madrid - Sánchez asistirá a la final del Mundial de fútbol en Nueva York entre España y Argentina

(Texto enviado a las 09:54 horas; 138 palabras)

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - España suma grados este fin de semana previo a una posible ola de calor los próximos días

(Texto enviado a las 12:15 horas; 686 palabras) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES

MÚSICA FESTIVALES

Palafrugell (Girona) - La navarra Amaia, que se hace un hueco en la élite del pop español después de darse a conocer a través del concurso Operación Triunfo en 2017, que la llevó a representar a España en el festival de Eurovisión, actúa por primera vez en el festival de Cap Roig, donde presentará un tercer álbum de estudio, 'Si abro los ojos no es real'.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

Cartagena (Murcia) - La cantante y actriz Silvia Pérez Cruz, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2022, inaugura la 31 edición del Festival La Mar de Músicas de Cartagena, dedicada a Ecuador.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

15:30h.- Bilbao.- SOCIOLOGÍA CONGRESO.- El presidente del CIS, José Félix Tezanos, interviene como ponente en el simposio 'Sociología para la gobernanza' y posteriormente modera un debate sobre la evolución histórica del papel de las pensadoras sociales, dentro del XVI Congreso Español de Sociología. Bizkaia Aretoa. (Texto)

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18:00h.- Barcelona.- PSUC ANIVERSARIO.- Acto central de conmemoración del 90 aniversario de la fundación del PSUC, con la participación del ministro de Cultura y dirgente de Comuns, Ernest Urtasun. Sede de CCOO. Via Laietana, 16. (Texto) (Foto)

19:00h.- Ibiza.- PARTIDOS PP.- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy participa en la conferencia política del PP de Ibiza. Hotel Torre del Mar. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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19:00h (18:00h local).- Las Palmas de Gran Canaria.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene en la presentación del documental 'Canarias, 50 años tras la oscuridad'. Museo Elder.

20:00h (19:00h local).- Arrecife (Lanzarote).- PARTIDOS PSOE.- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, participa en un encuentro con la militancia socialista de Lanzarote. Sociedad Democracia de Arrecife.

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ECONOMÍA

16:30h.- Madrid.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- El expresidente de Telefónica José María Álvarez-Pallete imparte una conferencia sobre el impacto de la IA y las nuevas tecnologías en el liderazgo y la competividad. Comillas Onexed. C/ Mateo Inurria, 39.

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19:30h.- Madrid.- LÍNEAS AÉREAS.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene en el acto de inauguración de los primeros vuelos de la aerolínea Riyadh Air entre las capitales de Riad (Arabia Saudí) y Madrid. Estadio Riyadh Air Metropolitano.

SOCIEDAD

21:30h (20:30h local).- La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria).- RESERVA BIOSFERA.- El Cabildo de Gran Canaria celebra con una jornada festiva en La Aldea de San Nicolás el 21 aniversario de la declaración de la Reserva de la Biosfera por la Unesco. Plaza del Proyecto Comunitario.

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CULTURA Y TENDENCIAS

18:00h (17:00h local).- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA TENERIFE COOK FESTIVAL.- Conciertos de Chayanne, Olga Tañón, Gente de Zona y Emily Estefan en la segunda jornada del Tenerife Cook Music Fest. Explanada del muelle.

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19:00h.- València.- TOROS VALÈNCIA.- Corrida de toros de la Feria de Julio de València, con toros de Juan Pedro Domecq para Manzanares, Talavante y Roca Rey. Plaza de Toros, c/ Xàtiva, 28 (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- DANZA CONCENTRACIÓN.- Los bailarines de la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional realizan su segunda concentración ante el Teatro de la Zarzuela para reclamar mejores condiciones salariales, después de haber desconvocado una huelga en espera de que el Inaem y el Ministerio de Cultura cumplan los términos del acuerdo de su última reunión. Teatro de la Zarzuela. (Texto) (Foto)

20:00h.- Benicàssim (Castellón).- MÚSICA FESTIVAL.- Segunda jornada del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) con The Kooks, Pendulum Live, Kaiser Chiefs y La La Love You como cabezas de cartel.

20:30h.- Santillana del Mar (Cantabria).- ALTAMIRA ANIVERSARIO.- El Museo y Centro de Interpretación Altamira celebra el 25 aniversario de su apertura. Museo de Altamira.

20:30h.- Vitoria.- JAZZ VITORIA.- Tercera jornada del Festival de Jazz de Vitoria con el músico panameño Rubén Blades, ganador 12 premios Grammy y 13 Latin Grammy. Mendizorroza. (Texto) (Foto)

21:00h.- Granada.- FESTIVAL CINE.- Inauguración del Festival Cines del Sur con el estreno del documental 'Para Vivir. El Implacable tiempo de Pablo Milanés'. Teatro del Generalife.

21:00h.- Barcelona.- GREC FESTIVAL.- La Basílica de la Sagrada Familia acoge el concierto 'Arrels de Llum' con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, el 50.º aniversario del festival Grec y la finalización de la Torre de Jesucristo. Sagrada Familia. (Texto)

22:15h.- Palafrugell (Girona).- CAP ROIG- Concierto de Amaia, que actúa por primera vez en el festival de Cap Roig. Jardines de Cap Roig. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:30h.- Sevilla.- CONCIERTOS ICÓNICA.- Concierto de la banda británica The Prodigy en Icónica Santalucía Sevilla Fest. Plaza de España.

23:00h.- Cartagena (Murcia).- MAR MÚSICAS.- Concierto inaugural de La Mar de Músicas de Cartagena 2026, con Silvia Pérez Cruz. Auditorio Paco Martín. (Texto)(Foto)

EFE

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