Tellado: Europa no avala la constitucionalidad ni la oportunidad política de la amnistía

A Coruña, 17 jul (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido este viernes que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley de Amnistía no avala ni su constitucionalidad ni su oportunidad política.

En un acto en A Coruña, Tellado ha respondido así a los medios de comunicación acerca de la sentencia europea sobre la Ley de Amnistía.

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Ha dicho que en el PP respetan "todos los pronunciamientos judiciales", algo que cree que los diferencia del Gobierno, al que acusa de criticar todos, excepto "aquellos que favorecen a sus socios independentistas".

"Ningún pronunciamiento de la Unión Europea convierte en verdad todas las mentiras de Pedro Sánchez", ha señalado, pues ha mantenido que impulsó la amnistía por "un interés personal".

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Según Tellado, el TJUE "no avala ni la constitucionalidad ni la oportunidad política", pues sirvió para "intercambiar votos para una investidura a cambio de una impunidad judicial".

"El primero que dijo que no habría una ley de amnistía fue Pedro Sánchez, hasta que la necesitó para ser presidente del Gobierno", ha proseguido.

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Respecto a Cataluña, ha lamentado que "diez años más tarde, sigue tratando de recuperarse de ese gran proceso tóxico que envenenó la política de la comunidad".

Preguntado por las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, acerca de un posible regreso de Carles Puigdemont, ha apuntado que hace tiempo decidió "no comentar las palabras de Óscar Puente".

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"Me gustaría que se dedicase a mantener en funcionamiento las redes de transporte y no las redes sociales. No estoy aquí para hacerle publicidad al Twitter (ahora X)", ha concluido. EFE

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