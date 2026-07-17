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Sergio de Larrea se exhibe con 14 asistencias en el triunfo de Dallas sobre OKC

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Washington, 16 jul (EFE).- El español Sergio de Larrea brilló este jueves con 14 asistencias en la victoria de los Dallas Mavericks por 97-87 sobre los Oklahoma City Thunder en la Summer League de la NBA.

De Larrea no estuvo acertado de cara a canasta y se quedó en solo dos puntos, con un 1 de 8 en tiros de campo, pero rozó el doble-doble con 14 asistencias y 9 rebotes.

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Junto a él, en el quinteto de los 'Mavs' repitió el pívot canario Jorge Díaz Graham, que aportó 7 puntos y 5 rebotes, además de tres tapones y dos robos.

Su hermano Guillermo fue suplente, pero sumó 6 puntos y 3 rebotes a la victoria de Dallas en este duelo de la Summer League disputado en Las Vegas.

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De Larrea fue elegido con el número 25 del último draft de la NBA, mientras que los hermanos Díaz Graham fueron el primer y tercer seleccionado, respectivamente, del draft internacional de la G League, ambos por los Texas Legends, el filial de los Mavericks. EFE

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