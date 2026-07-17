Ruiz Caldera, Roberto Bueso y Mikel Gurrea lucharán por la Concha de Oro en San Sebastián

Madrid, 17 jul (EFE).- '5 minutos más', de Javier Ruiz Caldera ('Wolfgang'), 'El mal padre', de Roberto Bueso ('La banda') y 'Sants', de Mikel Gurrea ('Suro'), son las tres películas españolas que competirán por la Concha de Oro en la Sección Oficial de la 74 edición del Festival de San Sebastián, ha anunciado este viernes el director del certamen, José Luis Rebordinos.

En total, han anunciado desde la sede de la Academia de Cine, 25 títulos, dos de ellos series, para las diferentes secciones del festival, que se celebra del 18 al 26 de septiembre. Las primeras películas que se han anunciado son producciones españolas, como es tradicional antes que las internacionales.

PUBLICIDAD

Además de las películas en competición en sección oficial, se han anunciado fuera de concurso la nueva película de Fernando Trueba 'Bajañí', un proyecto en el que acompaña al guitarrista Niño Josele; mientras en Nuevos Directores estará Javier Giner con 'Esta soledad', por su parte Isaki Lacuesta presentará 'Jaleos' en Velódromo, otro largometraje documental sobre el universo musical del flamenco. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)