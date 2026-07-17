Rodri: “Argentina es más que Messi”

Nueva York (EE.UU.), 17 jul (EFE).- Rodrigo Hernández, capitán de la selección española, analizó a Argentina, su rival en la final del Mundial el 19 de julio, a la que consideró que “es más que Messi” y que, junto a España, son “los dos equipos que mejor juegan de manera colectiva”.

“No creo que haga falta expresar lo que es como jugador y lo que significa para Argentina. Es el mejor jugador de todos los tiempos, que ha sido capaz de liderar a su selección y llevarla a ganar el Mundial en Qatar 2022 y ahora a la final. Pero Argentina es más que Messi, con jugadores de altísimo nivel. Somos los dos equipos que mejor juegan de manera colectiva. Habrá que tener en cuenta a Leo, pero también a muchos otros”, dijo en rueda de prensa.

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“Es un equipo muy completo, en muchas facetas del juego. Nosotros hemos sido muy sólidos durante el torneo y ellos han demostrado que pueden dar la vuelta a los partidos. Nosotros nos tenemos que concentrar en lo que somos”, completó.

Además, Rodri ponderó la capacidad de Argentina de darle la vuelta a resultados adversos en los minutos finales.

“Lo que habla es de un carácter competitivo. De saber remontar situaciones adversas. Tienen mucha personalidad y tenemos en cuenta el tipo de equipo que es. Intentaremos hacerles daño de la manera que sabemos. El equipo pasa por muchas circunstancias, pero tenemos que ir a por el partido, ser ambiciosos para conquistar la Copa del Mundo”, declaró.

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Y también el hecho de que Argentina haya llegado a su segunda final consecutiva de un Mundial.

“Tiene mucho mérito. Eso habla de un proceso que han vivido de crecimiento, de rendimiento, de ser la selección más en forma los últimos años y el rival a batir. Nosotros, en nuestro proceso, estamos intentando hacer lo mismo y demostrar al mundo que podemos ser el mejor equipo”, señaló.

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Por otro lado, respondió, al ser preguntado por ello, cómo gestionarían unas potenciales "provocaciones" de los futbolistas argentinos durante el partido.

"Es una parte más del fútbol, veremos cómo se desarrolla el juego. Me gusta pensar que es una selección que da el máximo y no va por ese camino y sí en ser contundente y agresivo. Si pasa eso, hay que hacer caso omiso y jugar a lo nuestro, sin entrar en provocaciones", dijo. EFE

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