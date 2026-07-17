Puente celebra el estreno de vuelos Riad-Madrid, "consecuencia de la fructífera relación"

Madrid, 17 jul (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha celebrado este viernes la inauguración de la línea aérea que comunica Riad (Arabia Saudí) con Madrid y ha destacado que esta conexión es "consecuencia de la fructífera relación que mantienen Arabia Saudí y España desde hace años".

Las palabras del ministro se han producido durante el acto de inauguración, que ha tenido lugar en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, en el que ha enfatizado que estas relaciones han pasado "de estar basadas en el diálogo institucional a materializarse en proyectos concretos, inversiones y nuevas oportunidades para ambos países".

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Puente, además, ha destacado "la relevancia de las empresas españolas para la conectividad del reino saudí", cuyo máximo exponente es el proyecto ferroviario de alta velocidad Haramain, que cuenta con una importante inversión española y que conecta las ciudades de La Meca y Medina.

Al acto también han acudido Tony Douglas, director general de Riyadh Air, aerolínea que operará cuatro vuelos semanales; el director general del Aeropuerto de Madrid, Mario Otero, y altos cargos de Riyadh Air y del aeropuerto.

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Douglas ha indicado que, este paso, junto con el servicio estacional a Málaga y su nueva alianza estratégica con Air Europa, supone "un enorme paso adelante en nuestra misión de conectar Riad con el mundo". EFE