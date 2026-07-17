Nazareth ficha por el Valencia tras un año de cesión en el Sevilla

Sevilla , 17 jul (EFE).- El Sevilla y el Valencia han llegado a un acuerdo para el traspaso de Nazareth Martín, que finalizaba contrato en 2027 y que militó la pasada campaña como cedida en el club valencianista.

La central de Aracena (Huelva), en su última temporada en el Sevilla, llegó a disputar 19 encuentros con la camiseta blanquirroja, con un total de 826 minutos en la Liga F y un gol conseguido.

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El Sevilla agradece a Nazareth 'el compromiso mostrado todos estos años desde la base hasta su etapa como jugadora del primer equipo, al mismo tiempo que le desea la mejor de las suertes en esta nueva andadura'. EFE