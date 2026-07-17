Nazareth ficha por el Valencia tras un año de cesión en el Sevilla

Sevilla , 17 jul (EFE).- El Sevilla y el Valencia han llegado a un acuerdo para el traspaso de Nazareth Martín, que finalizaba contrato en 2027 y que militó la pasada campaña como cedida en el club valencianista.
La central de Aracena (Huelva), en su última temporada en el Sevilla, llegó a disputar 19 encuentros con la camiseta blanquirroja, con un total de 826 minutos en la Liga F y un gol conseguido.
PUBLICIDAD
El Sevilla agradece a Nazareth 'el compromiso mostrado todos estos años desde la base hasta su etapa como jugadora del primer equipo, al mismo tiempo que le desea la mejor de las suertes en esta nueva andadura'. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Los psicólogos coinciden: las personas nacidas en la década de los 80 son las últimas en prestar atención y no hacer ‘phubbing’
Los expertos destacan que las generaciones anteriores aprendieron a gestionar la capacidad de atención y las relaciones personales sin depender de las pantallas
El incendio en Lozoyuela (Madrid) continúa sin control: más de 700 hectáreas afectadas, un pueblo confinado y dos carreteras cortadas
Ayer la Guardia Civil detuvo a un hombre como sospechoso de provocar el fuego, después de que varios vecinos alertasen de que estaba huyendo de las inmediaciones
Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados
Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.
Se elevan a siete los pueblos evacuados por el incendio en La Mierla (Guadalajara): las llamas llegan al núcleo del Parque Natural
Entre los desalojados se encuentran 47 niños de un campamento de Umbralejo
Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00
Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo
MÁS NOTICIAS