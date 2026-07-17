Muere un hombre en un accidente de tractor en una finca de Albaida (Sevilla)

(Actualiza la información anterior con más datos y el pésame del Ayuntamiento)

Albaida del Aljarafe (Sevilla), 17 jul (EFE).- Un hombre de 51 años ha fallecido este viernes tras volcar el tractor con el que trabajaba en una finca en Albaida del Aljarafe (Sevilla), han informado a EFE fuentes del 112.

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A las 15:40 horas se recibía un aviso del 061 que indicaba que un hombre se encontraba atrapado bajo un tractor en un campo del municipio sevillano, por lo que fueron activados efectivos de Bomberos, Policía Local y Guardia Civil.

Los efectivos sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida al hombre que, al parecer, era el propietario de la finca donde se ha producido el suceso. EFE

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En sus redes sociales oficiales, el Ayuntamiento de la localidad ha lamentado que el difícil acceso a la zona ha dificultado los trabajos que se han llevado a cabo por los equipos de emergencias desplazados y maquinaria pesada, y ha agradecido "a ellos y a los distintos cuerpos de seguridad que han intervenido o los que se han brindado a colaborar" su labor en este suceso,

"Consternados con la trágica noticia, lamentamos profundamente el fatal desenlace, trasladando nuestro más sincero pésame a todos sus familiares y allegados, especialmente su mujer e hijos", ha añadido.

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Por tal motivo, desde este Ayuntamiento Albaida del Aljarafe se van a suspender todas las actividades previstas para el fin de semana, incluyendo la celebración organizada para el domingo por la noche para ver la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina. EFE

fcs/cmm