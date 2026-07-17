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Luis Miguel Ramis quiere un Osasuna "reconocible" que "contagie" a El Sadar

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Tajonar (Navarra), 17 jul (EFE).- Luis Miguel Ramis (Tarragona, 1970) lleva pocos días en Pamplona como nuevo entrenador de Osasuna, pero le ha dado tiempo para disfrutar del ambiente de los Sanfermines y comenzar a trabajar con una idea clara, la de lograr un equipo "reconocible" que "contagie" a El Sadar, porque detrás de eso "llegarán los resultados".

En una semana en la que el preparador ha programado ocho sesiones de entrenamiento, Ramis atiende a EFE en Tajonar recién terminado su trabajo sobre el césped, donde habla del "privilegio" que le supone su llegada al club, de la identidad que quiere imprimir al equipo y de la ilusión con la que afronta una temporada en la que aspira a que Osasuna trabaje como "equipo", para que, cuando a uno "no le salgan las cosas", el resto le "arrope".

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Será su primera experiencia al frente de un equipo de Primera División, pero llega con la sensación de haber encontrado un destino que encaja con su manera de entender el fútbol. Considera que tanto él como su cuerpo técnico llegan con la experiencia suficiente para afrontar un desafío de la exigencia de Osasuna, después de haber pasado por los banquillos del Almería, Albacete, Tenerife, Espanyol y Burgos, además de las categorías inferiores del Real Madrid.

El ganador como futbolista de una Liga con el Deportivo de La Coruña y de una Copa del Rey con el Real Madrid, entre otros títulos, admite que ha encontrado un vestuario "muy receptivo" y con ganas de crecer. Ramis tuvo una charla con los jugadores en la que les trasladó que se trata de "utilizar un punto de inicio, un punto de destino" y que lo intenten "recorrer a rectas sin excusas, sin dar rodeos" porque así "todo funcionará mejor".

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Esa es la idea que repite una y otra vez durante la charla. Es exigente en el día a día, pero todo apunta en la misma dirección, la de lograr un grupo cohesionado que, cuando lleguen los obstáculos, como una racha negativa en el caso de la temporada pasada, sea capaz de ganar. "Es generar un sentimiento de equipo que ellos tienen, pero estoy convencido que se puede ir a más", apunta el también exfutbolista del Tenerife y del Sevilla.

El 'método Ramis', dice, "no es otra cosa que exigirles mucho (a los jugadores) en el día a día para que luego el domingo sean capaces de desarrollarlo". Busca que los entrenamientos sirvan para que, con mirarse, se entiendan entre ellos.

"Mucho orden, mucha disciplina, mucho rigor, mucho contagio, mucha alegría; nos gustan los equipos alegres y ya hay tiempo para llorar en el fútbol profesional, pero que se viva el partido desde el disfrute, que disfruten atacando, que disfruten defendiendo", explica.

El técnico rojillo quiere que su equipo tenga un "sello" propio y que transmita esa energía "de abajo a arriba" a la afición. Tiene claro que hay que "contagiar a la grada".

"Sabemos que ellos nos van a mandar mensajes muy potentes desde la grada al campo. Nosotros tenemos que responder con la misma energía y con la misma fuerza de abajo arriba. Pero al final es así, los que vamos a encender el estadio vamos a ser todos juntos. Ellos apoyándolos y nosotros desde abajo, transmitiendo mensajes de exigencia, de pelea, de lucha, de responsabilidad, de compromiso", declara.

Pregunta.- Una manía reconocible.

Respuesta.- No salgo al campo antes de los partidos. Me quedo solo en el vestuario unos 45 minutos pensando y visualizando el partido.

P.- Lo primero que hace al terminar el partido.

R.- Saludar al entrenador rival.

P.- Un pronóstico para la final del Mundial.

R.- Creo que ganará España 3-1.

P.- ¿Su mayor defecto?

R.- A veces no dejar hablar, colonizo demasiado las conversaciones.

P.- ¿Madrugador o noctámbulo?

R.- Ahora madrugador; hace dos semanas, no tanto.

P.- Un compañero de vestuario que le marcó.

R.- En el primer vestuario, que fue el del Real Madrid, me ayudó mucho Manolo Sanchís.

P.- Un entrenador al que llamaría si necesitara un consejo.

R.- José Antonio Camacho, que lo tuve en el Sevilla.

P.- ¿Qué música escucha en el coche?

R.- Muchas veces noticias. Y cuando escucho música, sobre todo canciones de los años noventa.

P.- Un lugar de Pamplona

R.- Me ha gustado mucho la curva de Mercaderes con Estafeta. No he estado por muchas zonas, tengo muchas ganas de conocer también toda Navarra.

P.- Luis Miguel Ramis fuera del fútbol es...

R.- Intento ser un buen amigo y creo que buena persona. EFE

(foto) (vídeo)

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