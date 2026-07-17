Luis de la Fuente y Scaloni, de profesor y alumno a rivales en la final del Mundial

Óscar Maya Belchí

Nueva York (EE.UU.), 17 jul (EFE).- Luis de la Fuente y Lionel Scaloni se reencontrarán este domingo en la final del Mundial, nueve años después de que sus caminos coincidieran en un aula de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde el seleccionador español fue profesor del argentino durante su formación como entrenador. Pero su relación fue más allá: son amigos.

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Scaloni hizo en 2017 el curso para obtener la licencia UEFA Pro, poco después de poner fin a su carrera como futbolista. Luis de la Fuente compaginaba entonces su trabajo en las categorías inferiores de la selección española con la formación de jugadores en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Luis era profesor de táctica y sistemas de juego y Lionel, aplicado, se sentaba en primer fila, recuerda para EFE Ginés Meléndez, director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEF en 2017.

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“Fue mi profesor en el curso de entrenadores”, recordó Scaloni durante la Copa América de 2024. El argentino destacó la ayuda que De la Fuente prestó a los alumnos de aquella promoción y la buena relación que ambos conservaron después que el argentino completase el curso.

Una decisión, la de formarse en la RFEF, por su vinculación previa con España, país en el que sigue residiendo. El argentino defendió en la liga las camisetas del Deportivo de La Coruña, el Racing de Santander y el Mallorca.

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De alumno y profesor y una relación que trasciende el fútbol, como demostró Scaloni en la rueda de prensa previa a su semifinal ante Inglaterra, al saber ya que España estaba en la final al derrotar a Francia.

“Contento por él. Se lo merece. Es un gran tipo. Todo lo que vemos en su selección es lo que esperamos ver en la nuestra. Si no nos va bien, le llamaré. Si jugamos contra él la final... no. Esperemos que no haya llamada hasta después de la final”, declaró el seleccionador de la Albiceleste.

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Finalmente, Argentina derrotó a Francia y Luis de la Fuente y Lionel Scaloni se verán las caras este 19 de julio en el estadio Metlife de Nueva Jersey.

España, con el objetivo de conseguir su segunda estrella de campeona del mundo tras la primera de 2010, mientras que Argentina busca revalidar la lograda en 2022 en Catar, ya con Scaloni al mando de la selección a la que previamente había llevado a conquistar la Copa América 2021 y la Finalissima 2022 -después, en 2024, llegaría otra Copa América-.

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Una llegada a la cima como técnicos después de unas trayectorias que siguieron ciertos caminos paralelos y que estuvieron alejadas de los grandes focos hasta su llegada a la absoluta.

Luis de la Fuente arrancó su andadura en la RFEF hace 13 años, en las categorías inferiores, empezando con la sub-19. Sus éxitos en dicha categoría, en sub-18, sub-21 y olímpica le valieron el ascenso a la absoluta en diciembre de 2022 tras la marcha de Luis Enrique Martínez.

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Scaloni, por su parte, llegó al banquillo argentino inicialmente como una solución provisional tras ser asistente de Jorge Sampaoli en Argentina -labor que también desarrolló en el Sevilla- y dirigir seis partidos a la sub-20. Una temporalidad que rápidamente se convirtió en estabilidad, llevando a la Argentina de Leo Messi a ser campeona de América y del mundo.

De su continente también ha sido campeón Luis de la Fuente. Es más, de los dos torneos que se disputan en Europa. En 2023 ganó la Liga de Naciones y en 2024 la Eurocopa.

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Al español le falta el Mundial, que intentará lograr frente al que fue su alumno en una historia de amistad, respeto y admiración mutua que empezó en las aulas de Las Rozas y que vivirá su punto de reencuentro en la gran final del Mundial del 19 de julio. EFE