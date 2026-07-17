Espana agencias

Luis de la Fuente y Scaloni, de profesor y alumno a rivales en la final del Mundial

Guardar
Google icon

Óscar Maya Belchí

Nueva York (EE.UU.), 17 jul (EFE).- Luis de la Fuente y Lionel Scaloni se reencontrarán este domingo en la final del Mundial, nueve años después de que sus caminos coincidieran en un aula de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde el seleccionador español fue profesor del argentino durante su formación como entrenador. Pero su relación fue más allá: son amigos.

PUBLICIDAD

Scaloni hizo en 2017 el curso para obtener la licencia UEFA Pro, poco después de poner fin a su carrera como futbolista. Luis de la Fuente compaginaba entonces su trabajo en las categorías inferiores de la selección española con la formación de jugadores en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Luis era profesor de táctica y sistemas de juego y Lionel, aplicado, se sentaba en primer fila, recuerda para EFE Ginés Meléndez, director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEF en 2017.

PUBLICIDAD

“Fue mi profesor en el curso de entrenadores”, recordó Scaloni durante la Copa América de 2024. El argentino destacó la ayuda que De la Fuente prestó a los alumnos de aquella promoción y la buena relación que ambos conservaron después que el argentino completase el curso.

Una decisión, la de formarse en la RFEF, por su vinculación previa con España, país en el que sigue residiendo. El argentino defendió en la liga las camisetas del Deportivo de La Coruña, el Racing de Santander y el Mallorca.

De alumno y profesor y una relación que trasciende el fútbol, como demostró Scaloni en la rueda de prensa previa a su semifinal ante Inglaterra, al saber ya que España estaba en la final al derrotar a Francia.

“Contento por él. Se lo merece. Es un gran tipo. Todo lo que vemos en su selección es lo que esperamos ver en la nuestra. Si no nos va bien, le llamaré. Si jugamos contra él la final... no. Esperemos que no haya llamada hasta después de la final”, declaró el seleccionador de la Albiceleste.

Finalmente, Argentina derrotó a Francia y Luis de la Fuente y Lionel Scaloni se verán las caras este 19 de julio en el estadio Metlife de Nueva Jersey.

España, con el objetivo de conseguir su segunda estrella de campeona del mundo tras la primera de 2010, mientras que Argentina busca revalidar la lograda en 2022 en Catar, ya con Scaloni al mando de la selección a la que previamente había llevado a conquistar la Copa América 2021 y la Finalissima 2022 -después, en 2024, llegaría otra Copa América-.

Una llegada a la cima como técnicos después de unas trayectorias que siguieron ciertos caminos paralelos y que estuvieron alejadas de los grandes focos hasta su llegada a la absoluta.

Luis de la Fuente arrancó su andadura en la RFEF hace 13 años, en las categorías inferiores, empezando con la sub-19. Sus éxitos en dicha categoría, en sub-18, sub-21 y olímpica le valieron el ascenso a la absoluta en diciembre de 2022 tras la marcha de Luis Enrique Martínez.

Scaloni, por su parte, llegó al banquillo argentino inicialmente como una solución provisional tras ser asistente de Jorge Sampaoli en Argentina -labor que también desarrolló en el Sevilla- y dirigir seis partidos a la sub-20. Una temporalidad que rápidamente se convirtió en estabilidad, llevando a la Argentina de Leo Messi a ser campeona de América y del mundo.

De su continente también ha sido campeón Luis de la Fuente. Es más, de los dos torneos que se disputan en Europa. En 2023 ganó la Liga de Naciones y en 2024 la Eurocopa.

Al español le falta el Mundial, que intentará lograr frente al que fue su alumno en una historia de amistad, respeto y admiración mutua que empezó en las aulas de Las Rozas y que vivirá su punto de reencuentro en la gran final del Mundial del 19 de julio. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Barcelona se anticipa a los 50 grados: la ciudad prepara simulacros para adelantarse al calor extremo que se avecina

Un episodio de altísimas temperaturas podría provocar efectos en cascada en los servicios urbanos, por lo que es esencial que la respuesta esté coordinada

Barcelona se anticipa a los 50 grados: la ciudad prepara simulacros para adelantarse al calor extremo que se avecina

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

La fotografía cobra especial relevancia hoy, cuando ambos protagonistas han alcanzado una final del Mundial. Su creador ha explicado en ‘El Desmarque’ cómo se dio

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

El error más común con el aire acondicionado que te hace pagar más: bajar la temperatura de 26 a 24 grados eleva hasta un 16% el consumo

Fijar el climatizador a 21,6 ºC en lugar de los 24 ºC aconsejados puede suponer hasta 41 euros adicionales en la factura eléctrica a lo largo de los tres meses de verano

El error más común con el aire acondicionado que te hace pagar más: bajar la temperatura de 26 a 24 grados eleva hasta un 16% el consumo

Los psicólogos coinciden: las personas nacidas en la década de los 80 son las últimas en prestar atención y no hacer ‘phubbing’

Los expertos destacan que las generaciones anteriores aprendieron a gestionar la capacidad de atención y las relaciones personales sin depender de las pantallas

Los psicólogos coinciden: las personas nacidas en la década de los 80 son las últimas en prestar atención y no hacer ‘phubbing’

El incendio en Lozoyuela (Madrid) continúa sin control: más de 700 hectáreas afectadas, un pueblo confinado y dos carreteras cortadas

Ayer la Guardia Civil detuvo a un hombre como sospechoso de provocar el fuego, después de que varios vecinos alertasen de que estaba huyendo de las inmediaciones

El incendio en Lozoyuela (Madrid) continúa sin control: más de 700 hectáreas afectadas, un pueblo confinado y dos carreteras cortadas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

Pedro Sánchez irá a la final del Mundial en Nueva York y se volverá a encontrar con Donald Trump

El plan de Feijóo de inmigración para “controlar” las fronteras y decidir “quién entra, cómo y para qué”

Boadilla quiere cerrar la penúltima herida de la Gürtel 20 años después: construirá una piscina olímpica en el esqueleto fantasma por el que el exalcalde se llevó 510.000 euros

La Guardia Civil sancionó verbalmente al agente de la UCO que puso por error el correo de Begoña Gómez en un informe que acabó filtrado: recibió hasta material porno

ECONOMÍA

El error más común con el aire acondicionado que te hace pagar más: bajar la temperatura de 26 a 24 grados eleva hasta un 16% el consumo

El error más común con el aire acondicionado que te hace pagar más: bajar la temperatura de 26 a 24 grados eleva hasta un 16% el consumo

La Justicia le da la razón a Renfe: no tendrá que indemnizar a dos viajeras que perdieron un vuelo de Madrid a Bruselas por una avería de un tren

Los expertos prevén un repunte en la inflación de los alimentos este 2027 por el calor extremo: los no procesados serán los primeros en subir

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España construye cuatro veces menos vivienda que en 1970 y es tres veces más cara: los subsidios y ayudas a la compra no compensan la escasez

DEPORTES

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”

Joan Laporta se pronuncia sobre la final del Mundial: “Si el árbitro se impone, la selección española tendrá más posibilidades de ganar”

Los “indios” de Scaloni también juegan en España: las historias que forjaron a La Roja hacia la segunda estrella