Espana agencias

Los españoles Carreño y Davidovich aspiran a la victoria en el Abierto de Estoril

Guardar
Google icon

Lisboa, 17 jul (EFE).- Los españoles Pablo Carreño y Alejandro Davidovich figuran entre los tenistas que aspiran a la victoria en el Abierto de Estoril, el principal torneo de tenis de Portugal, cuya undécima edición arranca este sábado.

El asturiano Carreño, número 65 de la clasificación de la ATP, sabe lo que es triunfar en las pistas de tierra batida portuguesas, ya que se proclamó campeón en 2017, mientras que el malagueño Davidovich (20º) intentará ganar tras haber llegado dos veces a semifinales y otras dos a cuartos.

PUBLICIDAD

Los españoles tendrán una dura competencia de parte de tenistas como el noruego Casper Ruud (13º) o el polaco Hubert Hurkacz (68º), ganadores de la prueba en 2023 y 2024 respectivamente.

En la lista de los jugadores que tendrán acceso directo al cuadro principal del Abierto de Estoril también figuran el chileno Alejandro Tabilo (31º) y los argentinos Camilo Ugo Carabelli (58º) y Román Andrés Burruchaga (67º).

PUBLICIDAD

Además, la undécima edición de la cita lusa será una de las paradas de la que será la última temporada del suizo Stan Wawrinka antes de colgar la raqueta.

Wawrinka (117º), conocido por su revés a una mano con la izquierda, cuenta en su palmarés con victorias en el Abierto de Australia en 2014, Roland Garros en 2015 y el Abierto de Estados Unidos en 2016, y hará en Portugal una de sus últimas apariciones como profesional.

El Abierto de Estoril, que tendrá lugar entre el 18 y el 26 de julio, vuelve este año a la categoría ATP 250, después de que su edición anterior se celebrara como Challenger 175.

Los dos primeros días se dedicarán a las eliminatorias, en las que tenistas como el español Daniel Mérida (82º) o el argentino Marco Trungelliti (99º) intentarán clasificarse para el cuadro principal, que comenzará el próximo lunes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El alcalde que lucha por convencer a los vecinos para que abandonen sus casas por los incendios: “No nos pongamos rebeldes”

El fuego en La Mierla (Guadalajara) ha obligado a evacuar siete localidades y el regidor de Tamajón ha señalado que cinco personas se opusieron

El alcalde que lucha por convencer a los vecinos para que abandonen sus casas por los incendios: “No nos pongamos rebeldes”

Más de 450.000 argentinos animarán a su selección desde España en la final del Mundial 2026: el 43% tiene la nacionalidad española

La cifra se ha multiplicado por cuatro desde 2002

Más de 450.000 argentinos animarán a su selección desde España en la final del Mundial 2026: el 43% tiene la nacionalidad española

Barcelona se anticipa a los 50 grados: la ciudad prepara simulacros para adelantarse al calor extremo que se avecina

Un episodio de altísimas temperaturas podría provocar efectos en cascada en los servicios urbanos, por lo que es esencial que la respuesta esté coordinada

Barcelona se anticipa a los 50 grados: la ciudad prepara simulacros para adelantarse al calor extremo que se avecina

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

La fotografía cobra especial relevancia hoy, cuando ambos protagonistas han alcanzado una final del Mundial. Su creador ha explicado en ‘El Desmarque’ cómo se dio

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

El error más común con el aire acondicionado que te hace pagar más: bajar la temperatura de 26 a 24 grados eleva hasta un 16% el consumo

Fijar el climatizador a 21,6 ºC en lugar de los 24 ºC aconsejados puede suponer hasta 41 euros adicionales en la factura eléctrica a lo largo de los tres meses de verano

El error más común con el aire acondicionado que te hace pagar más: bajar la temperatura de 26 a 24 grados eleva hasta un 16% el consumo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

Pedro Sánchez irá a la final del Mundial en Nueva York y se volverá a encontrar con Donald Trump

El plan de Feijóo de inmigración para “controlar” las fronteras y decidir “quién entra, cómo y para qué”

Boadilla quiere cerrar la penúltima herida de la Gürtel 20 años después: construirá una piscina olímpica en el esqueleto fantasma por el que el exalcalde se llevó 510.000 euros

La Guardia Civil sancionó verbalmente al agente de la UCO que puso por error el correo de Begoña Gómez en un informe que acabó filtrado: recibió hasta material porno

ECONOMÍA

El error más común con el aire acondicionado que te hace pagar más: bajar la temperatura de 26 a 24 grados eleva hasta un 16% el consumo

El error más común con el aire acondicionado que te hace pagar más: bajar la temperatura de 26 a 24 grados eleva hasta un 16% el consumo

La Justicia le da la razón a Renfe: no tendrá que indemnizar a dos viajeras que perdieron un vuelo de Madrid a Bruselas por una avería de un tren

Los expertos prevén un repunte en la inflación de los alimentos este 2027 por el calor extremo: los no procesados serán los primeros en subir

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España construye cuatro veces menos vivienda que en 1970 y es tres veces más cara: los subsidios y ayudas a la compra no compensan la escasez

DEPORTES

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”

Joan Laporta se pronuncia sobre la final del Mundial: “Si el árbitro se impone, la selección española tendrá más posibilidades de ganar”

Los “indios” de Scaloni también juegan en España: las historias que forjaron a La Roja hacia la segunda estrella