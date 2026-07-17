Las inmobiliarias prevén una menor subida de precios de vivienda para el tercer trimestre

Madrid, 17 jul (EFE).- Las agencias inmobiliarias han disminuido sus expectativas en el mercado residencial para el tercer trimestre de 2026, especialmente en las previsiones de subidas de precios, tanto en el mercado de compraventa de vivienda como en el de alquiler, según una encuesta de Idealista.

La plataforma inmobiliaria ha detallado que el porcentaje de agentes que esperaba vender más viviendas ha caído del 48 al 41 % respecto al trimestre anterior, mientras que quienes anticipan vender menos han pasado del 20 al 26 %.

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El número de inmobiliarias que espera captar más inmuebles ha retrocedido ligeramente, del 43 al 41 %, al tiempo que las que prevén captar menos han aumentado del 21 al 24 %.

Con respecto a los precios, el estudio indica que en el segundo trimestre el 39 % de las agencias creían que subirían, pero esa proporción se ha reducido casi a la mitad, hasta el 23 %.

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En paralelo, quienes esperan que se mantengan estables han pasado del 51 al 59 % y los que anticipan bajadas han escalado del 6 al 16 %, su nivel más alto en lo que va de año.

Por otra parte, la proporción de agencias que espera alquilar más viviendas se mantiene en niveles similares, al pasar del 23 al 22 %, mientras que las que prevén alquilar menos siguen por encima, en el 25 %.

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La captación de viviendas para alquiler sigue estable, con un 21 % que espera captar más, frente al 23 % del segundo trimestre.

En cuanto a los precios de alquiler, la expectativa de subidas cae del 37 al 27 % y las de estabilidad pasan del 48 al 56 %. EFECOM

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