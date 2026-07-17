Las ganancias de los bares pueden superar los 130 millones de euros por la final

Madrid, 17 jul (EFE).- Los bares han aumentado sus beneficios entre un 25 y un 30 % los días de partidos del Mundial de fútbol disputados en un horario "favorable" al consumo fuera de casa, indica la asociación Hostelería de España, y sólo el domingo, con motivo de la final, las ganancias podrían superar los 130 millones de euros, según estimaciones del sector.

La final mundialista, que enfrentará a España y Argentina a partir de las 21.00 horas (19.00 GMT), se presenta como "una ocasión de celebración que suele traducirse en un incremento del consumo de alimentos y bebidas", indicó a Efeagro el responsable de conocimiento de distribución minorista y restauración de la asociación de gran consumo Aecoc, Pablo de la Rica.

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En las últimas semanas, el Mundial ha sido una "palanca de consumo" para marcas de alimentación y bebidas, bares y restaurantes, que han dado "muestra de su gran capacidad de flexibilidad y adaptación" lanzando promociones y propuestas específicas para acompañar los encuentros, según De la Rica.

El sector estima que las bebidas, los aperitivos (snacks) y los productos "pensados para compartir, fáciles de preparar y consumir", serán los que concentrarán una mayor demanda el domingo.

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En ese contexto, la cesta de la compra está marcada "por productos asociados al disfrute y al consumo compartido", unos criterios que el consumidor prioriza por encima de otros más racionales como el precio, según el responsable de Aecoc.

"El hecho de que la final se dispute en pleno periodo estival refuerza esta tendencia, al favorecer una mayor predisposición a reunirse, lo que contribuye a impulsar el consumo", afirmó.

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Fuentes de la patronal de la distribución Asedas aseguraron que los supermercados han reforzado la oferta de alimentos y bebidas vinculados al ocio y a los encuentros informales, esto es, productos de fácil consumo como refrescos, tinto de verano y cervezas, aperitivos y platos preparados listos para tomar.

Las pizzas son los grandes protagonistas de los eventos deportivos, sin olvidar tortillas y empanadas, según Asedas, que espera igualmente más demanda de hielo y un "efecto despensa" el viernes y el sábado, los días previos a la final.

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La asociación Hostelería de España ha calculado que los bares han podido aumentar sus beneficios entre un 25 y un 30 % los días de partidos celebrados en un horario "favorable" al consumo fuera de casa y que las ganacias podrían superar los 130 millones de euros, según el sector.

El mayor crecimiento se prevé en los bares -donde la actividad se suele prolongar tras los partidos-, mientras que los restaurantes suelen registrar menos reservas.

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Según la patronal, las promociones y los menús cerrados impulsan el consumo, especialmente de cerveza y refrescos, al tiempo que influyen otros factores como el clima y las terrazas.

Para ver a la Roja en compañía de manera rápida y sencilla, cobran fuerza las soluciones de conveniencia y el reparto a domicilio ('delivery').

La directora de comercio minorista de Uber Eats en España, Marta López, subrayó que en los últimos encuentros de la selección, los pedidos se han duplicado frente a un día equivalente sin partido.

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"De cara a la final, esperamos una de las noches de mayor actividad del año, ya que al atractivo propio del encuentro se suma que este se disputa en domingo, uno de los días con mayor volumen de pedidos de la semana", apuntó.

El pasado martes, cuando España se impuso a Francia en semifinales, las grandes cadenas internacionales de pizza crecieron más de un 130 % frente a un martes habitual, mientras que los pedidos en restaurantes de comida saludable cayeron un 10 % durante la cena, según datos de esa plataforma.

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Los pedidos en Glovo han crecido un 35 % durante los partidos de España, una tendencia mantenida desde la fase de grupos; las ciudades con más actividad durante el Mundial han sido Barcelona, Madrid, Valencia, Palma de Mallorca y Zaragoza; y las hamburguesas han sido lo más demandando, seguidas del clásico picoteo, según fuentes de la empresa. EFE