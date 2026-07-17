La princesa y la infanta asisten con los reyes a la audiencia con Colegios del Mundo Unido

Madrid, 17 jul (EFE).- La princesa Leonor y la infanta Sofía han asistido este viernes a la audiencia en la que los reyes han recibido en el Palacio de la Zarzuela al patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido, a cuya red pertenece el colegio de Gales donde ambas cursaron el bachillerato.

Junto a los miembros del patronato, los reyes han recibido en audiencia a patrocinadores, a alumnos que han obtenido plaza en 2026 para cursar en esta red de colegios y a los estudiantes que acaban de finalizar sus dos años de estudios de bachillerato internacional, un encuentro al que se han sumado sus hijas.

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La princesa Leonor estudió en el UWC Atlantic College de Gales el bachillerato internacional desde agosto de 2021 hasta mayo de 2023, mientras que la hija menor de los reyes realizó sus estudios en el mismo centro desde finales de agosto de 2023 hasta mayo de 2025.

La red Colegios del Mundo Unido -UWC en sus siglas en inglés- fue fundada en los años 60 como un movimiento educativo global que entiende la educación como "una fuerza para unir a las personas, las naciones y las culturas por la paz y un futuro sostenible".

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En la actualidad hay 18 escuelas y colegios UWC, aunque la red está presente en más de 150 países a través de sus comités nacionales y desde que abrió sus puertas más de 85.000 estudiantes de más de 180 países han estudiado en sus escuelas y colegios.

La Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido (UWC España) fue constituida el 11 de noviembre de 1996 y se ocupa de recaudar los fondos necesarios para que cada año un mayor número de alumnos españoles puedan acudir a sus centros. EFE

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