La periodista de EFE Pilar Salas recibe el Premio Nacional de Gastronomía de Comunicación

Madrid, 17 jul (EFE).- La periodista de EFE Pilar Salas ha sido galardonada con el Premio Nacional de Gastronomía a la Comunicación 2026 por su capacidad para divulgar la gastronomía española con “rigor, creatividad y compromiso con la cultura gastronómica”.

El premio, que otorga la Real Academia de Gastronomía, reconoce la trayectoria de Salas, estrechamente vinculada con EFE, donde dirigió la información gastronómica durante más de una década y contribuyó a consolidar este ámbito como una sección de referencia.

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En 2023, Salas asumió la dirección de 7 Caníbales, la publicación de Vocento Gastronomía considerada uno de los medios especializados más relevantes del mundo hispanohablante.

Actualmente ha regresado a la Agencia EFE, donde continuará desarrollando su labor periodística.

El jurado ha destacado la visión eminentemente periodística y objetiva de Salas y su forma de ejercer la profesión en la que “la información ha prevalecido siempre por encima del protagonismo personal”.

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"Es un ejemplo de periodista de raza, trabajadora, discreta y con una visión rigurosa del hecho gastronómico”, ha señalado el jurado, según un comunicado.

La gala de entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía 2026 se celebrará el próximo 9 de noviembre en el Palacio de Congresos ‘El Greco’ de Toledo.

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Los Premios Nacionales de Gastronomía, convocados por la Real Academia de Gastronomía desde 1974, constituyen el máximo reconocimiento del sector y distinguen la excelencia, el talento y la contribución de quienes impulsan la gastronomía española desde ámbitos tan diversos como la cocina, la sala, la investigación o la comunicación. EFE