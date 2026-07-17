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La jueza de la dana requiere a Emergencias el listado de llamadas a ayuntamientos desde las 5 de la madrugada

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La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la gestión de la dana de octubre de 2024, en la que perdieron la vida 231 personas, requiere a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) que remita el listado de comunicaciones entre las 05:00 y las 17:30 horas del día de la trágica barrancada.

Así figura en una diligencia de ordenación notificada este viernes a las partes, en la que la magistrada une a la causa un oficio remitido por la AVSRE sobre el listado de llamadas del Centro de Coordinación de Emergencias con autoridades locales de la provincia de Valencia, del día 29O, en relación con la dana.

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Además, decide pedir a la AVSRE que, respecto de las comunicaciones por radio de las Policías Locales de la provincia de Valencia integradas en el sistema de gestión de emergencia, y la tabla de conversaciones que se incluye como efectuadas a través de radio, aclare, en un plazo de tres días, los municipios a los que pertenecen dichos cuerpos policiales, así como el funcionario que atendió las comunicaciones, y en su caso si da su consentimiento para recabar las grabaciones.

Igualmente, solicita al organismo que precise los funcionarios que efectuaron las llamadas salientes al Ayuntamiento de Turís, a determinadas horas --las 17:32:31 y las 17:33:05-- y al de Cheste (17:39:48 h y a las 17:40:09 h) y si aceptan recabar las grabaciones.

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Finalmente, la jueza insta a la AVSRE para que remita, también en tres días, el listado de comunicaciones y en idénticos términos que el remitido, pero referido al horario comprendido entre las 05:00 h y las 17:30 h del día 29 de octubre de 2024.

Por otro lado, en la diligencia de ordenación, distribuida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, cita a declara como testigo a una periodista de la televisión pública valenciana À Punt que cubrió la información de la dana en el municipio de Chiva.

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EuropaPress

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