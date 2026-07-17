La inversión en I+D en España supera por primera vez los 25.000 millones en 2025

Madrid, 17 jul (EFE).- La inversión en investigación y desarrollo (I+D) en España podría superar por primera vez los 25.000 millones de euros en el año 2025, según la Fundación Cotec para la innovación, que ha señalado que la subida se ha producido todavía en el periodo de implementación de los fondos europeos Next Generation.

Los datos de la Fundación sitúan la inversión en I+D en 25.601 millones, lo que supone un incremento de 1.670 millones con respecto al año anterior (cuando la inversión fue de 23.931 millones, según los datos del INE) y un incremento de unos 10.000 millones con respecto a las cifras de hace solo cinco años.

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Los cálculos de Cotec, que toman como referencia el escenario macroeconómico plurianual del Banco de España y que son procesados por expertos en economía e investigación de las universidades Carlos III y de Alcalá de Madrid, se adelantan a las cifras oficiales que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) en torno al mes de noviembre.

El sector mantuvo un tono expansivo en 2025, y el crecimiento rondó el 7 por ciento, por lo que sería el undécimo año consecutivo de avance de la I+D en España, aunque un crecimiento más moderado que el observado en el "excepcional" bienio 2022-2023 (con tasas del 12,0 y del 15,8 por ciento, respectivamente) y en línea con el aumento del 6,9 que se registró en 2024.

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La Fundación ha incidido en la importancia de atender que estas cifras se producen todavía en el periodo de implementación de los fondos europeos Next Generation EU, que finaliza en agosto de 2026, y que han impulsado la inversión en I+D en España tras la pandemia.

Las cifras situarían el gasto en I+D en el 1,52 por ciento del PIB, la cifra más alta que se ha conseguido hasta ahora, pero a pesar del crecimiento Cotec ha advertido de que podría no ser suficiente para alcanzar el objetivo fijado en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, que fijó el objetivo de situar ese gasto en el 2,12 en el horizonte de 2027.

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Para alcanzar el objetivo del 2,12 por ciento del PIB, Cotec ha calculado que sería necesario encadenar, a partir de este 2026, dos tasas de crecimiento consecutivas de inversión en I+D muy superiores al 7 por ciento, y en concreto del 23,67 por ciento anual. EFE