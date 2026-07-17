Junqueras subraya que no hubo malversación en el procés pero sí con Ábalos o Cerdán

Madrid, 17 jul (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha subrayado tras el aval del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a la ley de amnistía que "la justicia de verdad ha sentenciado que no hay malversación" en el procés, pero ha añadido que sí la ha habido en los casos de José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Marine Le Pen.

En un desayuno informativo celebrado este viernes en Madrid, Junqueras ha insistido en que la sentencia del TJUE "por importante que sea, no es suficiente", calificándola de nuevo de "una victoria incompleta".

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Y ha añadido que ahora corresponde a la Audiencia Nacional, al Tribunal de Cuentas y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña "aplicar la amnistía sin dilaciones" a todos los condenados por el procés, incluidos él mismo y el líder de Junts, Carles Puigdemton, que huyó a Bélgica.

Preguntado sobre si ha hablado con Puigdemont tras la sentencia del TJUE, conocida el jueves, ha respondido que ha hablado "con todos".

"Y si no lo he hecho es igual, me conviene decirlo", ha bromeado, al tiempo que ha alabado la "capacidad comunicativa" del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras decir que si fuera Puigdemont, hoy se "plantaba" en España.

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Para Junqueras, tras el fallo del TJUE "la justicia de verdad ha sentenciado que no hay malversación".

Pero en otros casos, ha añadido, la justicia ha determinado que quien ha malversado es Marine Le Pen, Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana, José Barrionuevo, Ana Mato, José Antonio Griñán o Manuel Chaves, en alusión a la líder francesa de Agrupación Nacional y a políticos que ocuparon cargos con el PSOE y el PP.

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En su opinión, ahora la pregunta "ya no es qué pasa con los represaliados" con el procés, sino "qué pasa con la democracia española", ya que considera que "los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas".

Y ha asegurado que desde ERC seguirán defendiendo "la democracia y el derecho a decidir" en Cataluña. EFE

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