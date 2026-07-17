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Grant-Leon Ranos, séptimo refuerzo del Tenerife

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Santa Cruz de Tenerife, 17 jul (EFE).- El Tenerife ha hecho oficial este viernes su segundo fichaje del día con la incorporación de Grant-Leon Ranos, y séptimo en lo que va de mercado estival, que se suma a las llegadas de Neal Viereck, Víctor Moreno, Jorge Moreno, Anes Krdzalic, Jesús Álvarez y Martin Pecar.

Alemán de nacimiento pero internacional con la selección de Armenia, el delantero centro se convierte en nuevo fichaje en propiedad del distintivo blanquiazul, que firma para las dos próximas temporadas, con opción a una tercera, procedente del Borussia Mönchengladbach.

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Ranos llega a Tenerife tras una destacada trayectoria en las categorías inferiores del fútbol alemán, que comenzó en el equipo juvenil del Bennigsen para fichar posteriormente por el juvenil del Hannover 96, donde pasó fugazmente al haber llamado su puerta el Borussia Dortmund.

Allí también estuvo solo un año hasta que se presentó el prestigioso Bayern de Múnich, donde creció y se desarrolló desde la misma categoría de juveniles hasta llegar al segundo equipo, en el que sumó 20 goles y 13 asistencias en 36 partidos oficiales, en la 22/23 consagrándose como el máximo goleador del equipo.

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Tras esa remarcada campaña con el filial del Bayern, el Borussia Mönchengladbach lo adquirió por un millón de euros y lo incorporó directamente a su primera plantilla, lo que le llevó a debutar en la Bundesliga con apenas 20 años y sumó un gol y una asistencia en su debut en la DFB Pokal, en la victoria por 0-7 de su equipo.

Internacional absoluto con Armenia y poseedor de pasaporte alemán, Ranos ha disputado 26 encuentros con la selección armenia, en los que ha anotado cinco goles, consolidándose como uno de los referentes ofensivos de su país, pese a su juventud.

"Su irrupción internacional fue inmediata, convirtiéndose en uno de los atacantes con mayor proyección del fútbol armenio", explica el Tenerife en el comunicado oficial del traspaso.

A pesar de su juventud, ya acumula 19 partidos en la Bundesliga, además de experiencia en la 2. Bundesliga con el FC Kaiserslautern y el Eintracht Braunschweig, categorías en las que ha continuado creciendo y adquiriendo experiencia en el fútbol profesional alemán.

"Delantero versátil, Grant-Leon Ranos puede actuar tanto como referencia ofensiva como partiendo desde posiciones más móviles en ataque", continúa la entidad blanquiazul en su comunicado, en el que remarcó además "su potencia, capacidad para atacar los espacios, movilidad sin balón, compromiso en la presión y notable calidad técnica para asociarse y finalizar las jugadas". EFE

AM/apa

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