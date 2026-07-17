Eva Orúe, galardonada con el Premio Nacional a la Promoción de la Edición Universitaria

Madrid, 17 jul (EFE).- La periodista y exdirectora de la Feria del Libro de Madrid Eva Orúe recibirá el Premio Nacional a la Promoción de la Edición Universitaria 2026, concedido por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), por "acercar de manera extraordinaria e inédita la edición universitaria y científica a la sociedad".

La Junta Directiva de la asociación ha acordado "por unanimidad" concederle el galardón en agradecimiento al "apoyo prestado" a las editoriales de las universidades y centros de investigación españoles y latinoamericanos, y por su labor al frente de la dirección de la Feria del Libro.

PUBLICIDAD

La UNE ha señalado en un comunicado que bajo la dirección de Orúe, la Feria "se ha convertido en una de las citas de referencia del sector", tanto en España como en todo el mundo hispanohablante.

Además, destacan la creación de la Plaza de la Ciencia y de las Universidades, que Orúe ideó e impulsó en 2023 y que acogió a cerca de 500 investigadores y editores académicos procedentes de las principales universidades de los países iberoamericanos.

PUBLICIDAD

El órgano de dirección de la UNE subraya "el orgullo al ver que esta idea ha sido celebrada y considerada como experiencia inspiradora para iniciativas semejantes".

La asociación le comunicó el premio el pasado jueves en un homenaje a la galardonada en el Círculo de Bellas Artes.

Eva Orúe recibe esta distinción días después del anuncio de su destitución como directora de la Feria del Libro de Madrid, cargo que ocupaba desde 2022, y que la convirtió en la primera mujer en ostentarlo en sus ocho décadas de historia.

PUBLICIDAD

Según explicó a EFE el presidente de la Asociación de Librerías de Madrid, Luis M. Tigeras, el despido se debe a un "cambio de ciclo" y la intención de "iniciar una nueva etapa".

Tigeras descartó también que la destitución tuviese relación con la pérdida de facturación en la última feria, que cerró con unas cifras muy inferiores a las de hace un año.

PUBLICIDAD

Orúe, por su parte, aseguró que no comparte ninguna de las razones alegadas, pero que tenían potestad para rescindir el contrato.

Eva Orúe, periodista, escritora y gestora cultural, se suma ahora a la lista de galardonados con esta distinción, entre los que figuran Guillermo Escribano, exdirector general del Español en el Mundo; Alicia Buil, secretaria técnica de UNE durante veintiséis años; o Manuel Gil, exdirector de la Feria del Libro de Madrid, entre otros.

PUBLICIDAD

La entrega del premio tendrá lugar en la ceremonia de los XXIX Premios Nacionales de Edición Universitaria, que se celebrará el próximo 12 de noviembre en la ciudad de León, en el marco de la asamblea general de la UNE.EFE