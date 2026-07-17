Espana agencias

Eva Orúe, galardonada con el Premio Nacional a la Promoción de la Edición Universitaria

Guardar
Google icon

Madrid, 17 jul (EFE).- La periodista y exdirectora de la Feria del Libro de Madrid Eva Orúe recibirá el Premio Nacional a la Promoción de la Edición Universitaria 2026, concedido por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), por "acercar de manera extraordinaria e inédita la edición universitaria y científica a la sociedad".

La Junta Directiva de la asociación ha acordado "por unanimidad" concederle el galardón en agradecimiento al "apoyo prestado" a las editoriales de las universidades y centros de investigación españoles y latinoamericanos, y por su labor al frente de la dirección de la Feria del Libro.

PUBLICIDAD

La UNE ha señalado en un comunicado que bajo la dirección de Orúe, la Feria "se ha convertido en una de las citas de referencia del sector", tanto en España como en todo el mundo hispanohablante.

Además, destacan la creación de la Plaza de la Ciencia y de las Universidades, que Orúe ideó e impulsó en 2023 y que acogió a cerca de 500 investigadores y editores académicos procedentes de las principales universidades de los países iberoamericanos.

PUBLICIDAD

El órgano de dirección de la UNE subraya "el orgullo al ver que esta idea ha sido celebrada y considerada como experiencia inspiradora para iniciativas semejantes".

La asociación le comunicó el premio el pasado jueves en un homenaje a la galardonada en el Círculo de Bellas Artes.

Eva Orúe recibe esta distinción días después del anuncio de su destitución como directora de la Feria del Libro de Madrid, cargo que ocupaba desde 2022, y que la convirtió en la primera mujer en ostentarlo en sus ocho décadas de historia.

Según explicó a EFE el presidente de la Asociación de Librerías de Madrid, Luis M. Tigeras, el despido se debe a un "cambio de ciclo" y la intención de "iniciar una nueva etapa".

Tigeras descartó también que la destitución tuviese relación con la pérdida de facturación en la última feria, que cerró con unas cifras muy inferiores a las de hace un año.

Orúe, por su parte, aseguró que no comparte ninguna de las razones alegadas, pero que tenían potestad para rescindir el contrato.

Eva Orúe, periodista, escritora y gestora cultural, se suma ahora a la lista de galardonados con esta distinción, entre los que figuran Guillermo Escribano, exdirector general del Español en el Mundo; Alicia Buil, secretaria técnica de UNE durante veintiséis años; o Manuel Gil, exdirector de la Feria del Libro de Madrid, entre otros.

La entrega del premio tendrá lugar en la ceremonia de los XXIX Premios Nacionales de Edición Universitaria, que se celebrará el próximo 12 de noviembre en la ciudad de León, en el marco de la asamblea general de la UNE.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Barcelona se anticipa a los 50 grados: la ciudad prepara simulacros para adelantarse al calor extremo que se avecina

Un episodio de altísimas temperaturas podría provocar efectos en cascada en los servicios urbanos, por lo que es esencial que la respuesta esté coordinada

Barcelona se anticipa a los 50 grados: la ciudad prepara simulacros para adelantarse al calor extremo que se avecina

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

La fotografía cobra especial relevancia hoy, cuando ambos protagonistas han alcanzado una final del Mundial. Su creador ha explicado en ‘El Desmarque’ cómo se dio

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

El error más común con el aire acondicionado que te hace pagar más: bajar la temperatura de 26 a 24 grados eleva hasta un 16% el consumo

Fijar el climatizador a 21,6 ºC en lugar de los 24 ºC aconsejados puede suponer hasta 41 euros adicionales en la factura eléctrica a lo largo de los tres meses de verano

El error más común con el aire acondicionado que te hace pagar más: bajar la temperatura de 26 a 24 grados eleva hasta un 16% el consumo

Los psicólogos coinciden: las personas nacidas en la década de los 80 son las últimas en prestar atención y no hacer ‘phubbing’

Los expertos destacan que las generaciones anteriores aprendieron a gestionar la capacidad de atención y las relaciones personales sin depender de las pantallas

Los psicólogos coinciden: las personas nacidas en la década de los 80 son las últimas en prestar atención y no hacer ‘phubbing’

El incendio en Lozoyuela (Madrid) continúa sin control: más de 700 hectáreas afectadas, un pueblo confinado y dos carreteras cortadas

Ayer la Guardia Civil detuvo a un hombre como sospechoso de provocar el fuego, después de que varios vecinos alertasen de que estaba huyendo de las inmediaciones

El incendio en Lozoyuela (Madrid) continúa sin control: más de 700 hectáreas afectadas, un pueblo confinado y dos carreteras cortadas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

Pedro Sánchez irá a la final del Mundial en Nueva York y se volverá a encontrar con Donald Trump

El plan de Feijóo de inmigración para “controlar” las fronteras y decidir “quién entra, cómo y para qué”

Boadilla quiere cerrar la penúltima herida de la Gürtel 20 años después: construirá una piscina olímpica en el esqueleto fantasma por el que el exalcalde se llevó 510.000 euros

La Guardia Civil sancionó verbalmente al agente de la UCO que puso por error el correo de Begoña Gómez en un informe que acabó filtrado: recibió hasta material porno

ECONOMÍA

El error más común con el aire acondicionado que te hace pagar más: bajar la temperatura de 26 a 24 grados eleva hasta un 16% el consumo

El error más común con el aire acondicionado que te hace pagar más: bajar la temperatura de 26 a 24 grados eleva hasta un 16% el consumo

La Justicia le da la razón a Renfe: no tendrá que indemnizar a dos viajeras que perdieron un vuelo de Madrid a Bruselas por una avería de un tren

Los expertos prevén un repunte en la inflación de los alimentos este 2027 por el calor extremo: los no procesados serán los primeros en subir

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España construye cuatro veces menos vivienda que en 1970 y es tres veces más cara: los subsidios y ayudas a la compra no compensan la escasez

DEPORTES

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”

Joan Laporta se pronuncia sobre la final del Mundial: “Si el árbitro se impone, la selección española tendrá más posibilidades de ganar”

Los “indios” de Scaloni también juegan en España: las historias que forjaron a La Roja hacia la segunda estrella