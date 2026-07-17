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Estudio demuestra que usar TikTok en dinámica de asignatura mejora notas y competencias

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Granada, 17 jul (EFE).- Una investigación con cerca de un millar de estudiantes ha demostrado que utilizar TikTok como parte de una asignatura universitaria ayuda a mejorar las notas y el trabajo en equipo de los estudiantes y que esta red social tiene efectos positivos sobre la motivación de los estudiantes.

Crear vídeos cortos en esta red social dentro de la dinámica de una asignatura universitaria no solo atrae a los estudiantes, sino que mejora sus notas y su capacidad para trabajar en equipo.

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Así lo demuestra un estudio de la Universidad de Granada (UGR) que, según una nota, publica la revista internacional Acta Psychologica, un trabajo que por primera vez aporta evidencia experimental sobre el potencial pedagógico de la plataforma más utilizada por la Generación Z, la de los nacidos entre 1997 y 2012.

La investigación se ha realizado con 971 estudiantes de primer año de seis titulaciones universitarias del área de economía y empresa divididos en dos grupos.

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Uno ha usado TikTok, creando vídeos de entre 50 y 90 segundos en equipos de tres o cuatro personas para explicar conceptos de marketing, y el otro ha seguido la metodología docente habitual.

Los resultados se han medido al inicio y al final del semestre, lo que permite atribuir las diferencias observadas directamente a la intervención.

"Los datos son contundentes. Los estudiantes que han formado parte de la actividad con TikTok han logrado casi dos puntos más que sus compañeros en las tareas de clase y también han mejorado en el examen final", ha explicado en una nota el catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y autor del estudio, Manuel Alonso Dos Santos.

Además, mientras que la motivación y la satisfacción con la asignatura han bajado durante el semestre en el grupo de metodología tradicional, los estudiantes con TikTok han revertido completamente la tendencia.

Uno de los hallazgos más relevantes es el impacto en el desarrollo de competencias profesionales, ya que la naturaleza colaborativa de la actividad ha favorecido la capacidad de resolución de problemas y la gestión de conflictos dentro de los grupos.

Este es el primer trabajo que analiza de forma multidimensional el efecto que causa TikTok sobre el funcionamiento en equipo, lo que lo sitúa como referencia en el campo de la innovación docente.

Los investigadores han concluido que integrar en el aula las redes sociales que los estudiantes ya utilizan en su vida cotidiana transforma la experiencia de aprendizaje y suma al desarrollo de competencias esenciales para el futuro profesional. EFE

mro/fs/cc

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