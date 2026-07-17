Elma Saiz avala las palabras de Puente sobre Puigdemont: "Completamente de acuerdo con él"

Madrid, 17 jul (EFE).- La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho este viernes que está "completamente de acuerdo" con el ministro de Transportes, Oscar Puente, después de que asegurara que si él fuera el expresidente catalán Carles Puigdemont, volvería a España.

Saiz ha respaldado así, en una entrevista en TVE, las palabras de su compañero en el Consejo de Ministros, al ser preguntada por estas declaraciones de Puente en las que defendía la aplicación inmediata de la ley de amnistía y su regreso a España tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

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"Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España sin ninguna duda", ha afirmado Puente en RNE, donde ha opinado que eso sería un gesto de "liderazgo político" y una decisión coherente con lo que dice la legislación española, el TJUE y el Tribunal Constitucional.

La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha defendido que, tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Constitucional, lo que procede es aplicar la ley de amnistía de forma integral.

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Sobre la decisión de la Audiencia Provincial de sentar en el banquillo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que le parece "incomprensible" que en una "causa política tan contaminada" y "tan politizada" sea un tribunal popular el que vaya a juzgarla.

Ante este panorama, la portavoz del Ejecutivo ha expresado su deseo de que "los ciudadanos seleccionados o seleccionadas hagan justicia y declaren a Begoña Gómez inocente". EFE

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