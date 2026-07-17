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El veterano central David López continuará en el Girona

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Girona, 17 jul (EFE).- El veterano central David López finalizó contrato con el Girona el pasado 30 de junio, pero continuará defendiendo la camiseta rojiblanca después de alcanzar un acuerdo con el club para prolongar su vinculación un año más, hasta el 30 de junio de 2027.

El Girona hizo oficial el acuerdo este viernes y en su comunicado destaca la continuidad de "uno de los futbolistas más experimentados del vestuario", un jugador clave dentro y fuera del campo que ha jugado 86 partidos como rojiblanco desde su llegada a Montilivi (2022).

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"Las lesiones limitaron su protagonismo la temporada pasada, pero el club ha apostado por mantener un jugador que aporta experiencia y jerarquía", añade el texto.

David López, de 36 años, según el club gerundense, ha sido "protagonista de alguno de los momentos más brillantes de la historia del Girona", como la tercera posición de la temporada 2023-2024 y la clasificación para la Liga de Campeones.

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Pasó a la historia como el primer goleador de la entidad en la máxima competición continental, con un gol ante el Feyenoord en octubre de 2024.

En su currículum también destacan 237 encuentros con el Espanyol, 79 con el Nápoles, con un título de la Supercopa italiana, y 40 con el Huesca.

El 30 de junio también acabó contrato Cristhian Stuani, máximo goleador de la historia del club y leyenda de Montilivi: hace dos semanas el Girona informó de que les había presentado una oferta de renovación a los dos jugadores y que las partes estaban en un proceso de negociación, pero en el caso del delantero uruguayo no han trascendido más novedades. EFE

asm/fa/cmm

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