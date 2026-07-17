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El incendio de Lozoyuela (Madrid) sigue en fase de estabilización pero sin controlarse aún

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Madrid, 17 jul (EFE).- El incendio forestal declarado en Lozoyuela (Madrid) continúa en fase de estabilización y sin frentes de llama activos, aunque permanece sin controlar y mantiene el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (Infoma) por los riesgos derivados del calor y del viento previstos para la jornada.

Así lo ha explicado el consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, desde el Parque de Bomberos de Lozoyuela, tras reunirse el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

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Según Novillo, el dispositivo afronta una jornada “compleja”, con condiciones meteorológicas similares a las del jueves, con altas temperaturas y más viento a partir del mediodía.

El principal riesgo lo constituyen las posibles reproducciones dentro del perímetro, especialmente en zonas donde el fuego avanzó con rapidez dejando áreas sin quemar.

Ante ello, el operativo mantiene desplegados 28 medios terrestres, los mismos que trabajaron ayer y la pasada noche.

Además estarán disponibles nueve medios aéreos, aunque inicialmente solo dos helicópteros intervendrán directamente en las labores de extinción. Los otros siete permanecerán en sus bases preparados para intervenir si fuera necesario.

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Aunque la Comunidad de Madrid dispone de recursos adicionales para atender otro incendio que pudiera declararse, Novillo ha reconocido que la situación en el conjunto del país es “muy compleja”, con incendios de importancia activos en Guadalajara y Aragón.

Por ello, el Gobierno regional intentará no comprometer recursos estatales como la Unidad Militar de Emergencias (UME), porque pueden ser necesarios en otros puntos de España.

“Nosotros, con nuestros propios medios, estamos acometiendo el control del incendio”, ha afirmado.

Hasta el momento, el incendio no ha provocado daños personales ni afecciones a bienes materiales, ni tampoco alcanzado ningún espacio natural protegido.

Ante la evolución favorable del fuego, la Comunidad ha levantado el confinamiento de los municipios de Puentes Viejas y Buitrago del Lozoya.

Sin embargo, se mantiene la recomendación de confinamiento en la urbanización Cinco Villas, aunque Novillo ha precisado que permanece bajo vigilancia permanente y que “no hay ningún riesgo” para la población.

“Les pedimos que hoy sigan muy pendientes por si hubiera cambios de situación. Esperemos que no, pero tenemos todavía unas doce horas muy complejas”, ha advertido.

Según las primeras estimaciones, el incendio ha afectado a unas 770 hectáreas, aunque el consejero ha señalado que esa superficie previsiblemente se reducirá cuando haya mediciones definitivas, ya que el fuego avanzó muy rápidamente y dejó numerosas zonas arboladas sin quemar. EFE

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(foto)(vídeo)

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