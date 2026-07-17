El Granada ficha al portero Raúl Lizoain (Albacete)

Granada, 17 jul (EFE).- El Granada ha fichado al portero Raúl Lizoain, que llega libre tras militar la pasada campaña en el Albacete y que se convierte en el primer refuerzo de los rojiblancos de cara a su tercera temporada consecutiva en Segunda División.

Raúl Lizoain, de 35 años, peleará el puesto de titular en la portería granadinista con Luca Zidane, que tras disputar el Mundial con Argelia aún no se ha incorporado a la pretemporada del equipo.

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El cancerbero canario se formó en las categorías inferiores de la UD Las Palmas y a lo largo de su larga trayectoria ha militado en el Alcorcón, el Mirandés, el Andorra, el Cartagena y el Albacete Balompié, además de en el cuadro amarillo.

Alcanza los 270 partidos oficiales entre todas las competiciones nacionales, la gran mayoría de ellos en Segunda División, hasta convertirse en uno de los metas más consolidados y de más experiencia en la categoría de plata, informó este viernes por la noche el club rojiblanco.

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Llega al Granada tras militar en el Albacete, donde no ha renovado tras finalizar su contrato.

Raúl Lizoain es el primer fichaje del Granada de cara a su tercera campaña consecutiva en Segunda División y se incorporará de inmediato a la pretemporada del equipo que dirige José Rojo ‘Pacheta’.EFE

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