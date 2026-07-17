Espana agencias

El Granada ficha al portero Raúl Lizoain (Albacete)

Guardar
Google icon

Granada, 17 jul (EFE).- El Granada ha fichado al portero Raúl Lizoain, que llega libre tras militar la pasada campaña en el Albacete y que se convierte en el primer refuerzo de los rojiblancos de cara a su tercera temporada consecutiva en Segunda División.

Raúl Lizoain, de 35 años, peleará el puesto de titular en la portería granadinista con Luca Zidane, que tras disputar el Mundial con Argelia aún no se ha incorporado a la pretemporada del equipo.

PUBLICIDAD

El cancerbero canario se formó en las categorías inferiores de la UD Las Palmas y a lo largo de su larga trayectoria ha militado en el Alcorcón, el Mirandés, el Andorra, el Cartagena y el Albacete Balompié, además de en el cuadro amarillo.

Alcanza los 270 partidos oficiales entre todas las competiciones nacionales, la gran mayoría de ellos en Segunda División, hasta convertirse en uno de los metas más consolidados y de más experiencia en la categoría de plata, informó este viernes por la noche el club rojiblanco.

PUBLICIDAD

Llega al Granada tras militar en el Albacete, donde no ha renovado tras finalizar su contrato.

Raúl Lizoain es el primer fichaje del Granada de cara a su tercera campaña consecutiva en Segunda División y se incorporará de inmediato a la pretemporada del equipo que dirige José Rojo ‘Pacheta’.EFE

jag/asc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

El campeón del mundo en 2010, ha sufrido un durísimo revés burocrático con el ‘ESTA’ que le impide viajar con sus hijos a Nueva York

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

El incendio forestal de La Mierla (Guadalajara) sigue sin control tras arrasar 3.483 hectáreas, desalojar a 529 personas y afectar a 11 localidades

El operativo de extinción concentra sus esfuerzos en proteger los núcleos de población mientras el avance del fuego obliga a cortar varias carreteras y mantiene en alerta a la región

El incendio forestal de La Mierla (Guadalajara) sigue sin control tras arrasar 3.483 hectáreas, desalojar a 529 personas y afectar a 11 localidades

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del viernes 17 de julio de 2026

Como cada viernes, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del viernes 17 de julio de 2026

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 17 de julio: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de Euromillones del sorteo del viernes 17 de julio: ganadores y números premiados

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre divorciado en Cuba pierde la patria potestad de su hijo en España: ni se presentó al juicio y un tribunal de Málaga le retira todos los derechos sobre el menor

Un padre divorciado en Cuba pierde la patria potestad de su hijo en España: ni se presentó al juicio y un tribunal de Málaga le retira todos los derechos sobre el menor

La UCO halla pruebas de que Acciona pagó el ‘renting’ de un Toyota de Santos Cerdán a través de pagos en efectivo que hacía un directivo de la constructora a Koldo García

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

La UCO concluye que Santos Cerdán recibió más de 300.000 euros de Servinabar y que tenía “numeroso dinero en metálico” cuando Ábalos era ministro

ECONOMÍA

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Si España gana el Mundial, Hacienda lo celebra: los jugadores pagarían seis millones en impuestos por la prima de 755.000 €

Sale a la venta uno de los castillos más importantes de España por 6,5 millones de euros

Banco Santander pacta un plan de prejubilaciones con hasta el 95% de la pensión: quiénes pueden acogerse a él y cuánto cobrarán

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

DEPORTES

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026