El Gobierno de Navarra sostiene que la UCO no aprecia irregularidades en su actuación

Pamplona, 17 jul (EFE).- El Gobierno de Navarra sostiene que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán no desprende "ninguna investigación" ni "actuación irregular alguna" de ningún miembro, departamento u organismo de la Administración foral.

Según trasladan fuentes del Ejecutivo navarro, de la lectura de la información publicada sobre el informe se concluye que las referencias a contratos adjudicados por el Gobierno de Navarra, entre ellos los correspondientes a las UTE del Navarra Arena y de los túneles de Belate, son "circunstanciales" y no implican ninguna actuación irregular por parte de la Administración foral.

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El Gobierno añade que en las conclusiones del informe, no se atribuye ninguna actuación irregular al Ejecutivo navarro ni a ninguna de las personas que lo integran o han formado parte de él.

Asimismo, subraya que en el apartado de propuestas de nuevas actuaciones dirigido por la UCO al juzgado, no se plantea investigar ningún contrato adjudicado por el Gobierno de Navarra ni a ninguna persona vinculada al Ejecutivo foral.

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Respecto a las obras de los túneles de Belate, las mismas fuentes indican que la primera certificación de obra está fechada el 13 de junio de 2024 y que el primer pago a la UTE se produjo semanas después, por lo que sostienen que ese abono es posterior al momento en que, según la UCO, Santos Cerdán dejó de utilizar la tarjeta de Servinabar.

Por todo ello, el Ejecutivo foral concluye que el informe se refiere a "cuestiones particulares" de Santos Cerdán, sin que la UCO infiera influencia o beneficio alguno derivado de contratos o actuaciones del Gobierno de Navarra.

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No obstante, el Gobierno de Navarra afirma que permanecerá a disposición de las fuerzas policiales y de la Justicia para colaborar "en todo lo necesario".EFE