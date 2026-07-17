El fútbol italiano lamenta la muerte, a los 30 años, de la hija del seleccionador Baldini

Roma, 17 jul (EFE).- El fútbol italiano está de luto por el fallecimiento de Valentina a los 30 años, hija del entrenador interino de la selección de Italia, Silvio Baldini, una noticia que provocó numerosas muestras de condolencia y pesar en el 'calcio'.

Valentina Baldini padecía desde su nacimiento una grave forma de tetraplejia espástica, una enfermedad que marcó su vida y sobre la que el técnico había hablado en varias ocasiones para explicar cómo cambió su manera de entender el fútbol.

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La noticia se conoció mediante un comunicado del Perugia, club al que Baldini entrenó en el pasado, en el que trasladó sus condolencias al seleccionador, a su esposa, Paola, y al resto de la familia, al tiempo que expresó que todo el club se une al dolor de sus seres queridos.

El anuncio del fallecimiento provocó una inmediata oleada de condolencias de clubes, jugadores y aficionados hacia Baldini, una de las figuras más respetadas del fútbol italiano debido a su trayectoria como entrenador de las categorías inferiores de la 'Azzurra'.

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El técnico dirige de forma interina la absoluta desde la salida en abril de Gennaro Gattuso, a la espera de que el nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, nombre uno nuevo.

Baldini habló en numerosas ocasiones de la estrecha relación que mantenía con su hija. En su autobiografía, publicada en 2022, explicó que Valentina le enseñó "a amar sin esperar nada a cambio" y relató que él y su esposa dormían junto a ella desde pequeña por miedo a perderla durante la noche. EFE

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