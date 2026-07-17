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El Defensor del Pueblo vasco pide valorar caso a caso publicar el origen de detenidos

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Vitoria, 17 jul (EFE).- El Ararteko, Defensor del Pueblo del País Vasco, ha pedido al Gobierno Vasco que valore "individualmente en cada caso" la publicación en sus notas de prensa del origen de las personas detenidas por la Ertzaintza y que la limite a los supuestos en los que su conocimiento "sea esencial" para contextualizar una información por ser de interés general o por ayudar a "luchar contra los bulos y contra la estigmanización".

La Oficina del Defensor del Pueblo del País Vasco, con Mikel Mancisidor al frente, ha hecho pública este viernes la recomendación fruto de la actuación de oficio que abrió el pasado mes de noviembre después de el Departamento vasco de Seguridad comenzase a hacer públicos los datos del origen de los arrestados.

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Para elaborar esta resolución, el Ararteko ha analizado distintos informes facilitados por Seguridad en los que se exponían sus razones para haber dado ese paso, que pasan por defender que con ello actua con "transparencia" y "garantiza el derecho a la información" en una cuestión que considera "de gran impacto social".

Asimismo, Seguridad defiende que lo hace desde el convencimiento de que "evitará la estigmatización de determinadas comunidades" y "obligará a instituciones y profesionales de los medios a hacer uso responsable de esos datos" y a reforzar "el compromiso para evitar el racismo y la criminalización".

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Una vez analizadas estas razones, el Ararteko considera que facilitar datos sobre criminalidad y origen, que ya son públicos en otros contextos como en el ámbito parlamentario a petición de los partidos, "puede resultar necesario para el análisis y el desarrollo de políticas públicas".

Sin embargo, advierte de que una difusión "descontextualizada" de estos datos en notas de prensa sobre hechos delictivos individualizados "puede favorecer interpretaciones y asociaciones injustificadas entre origen y delincuencia".

Por ello, recomienda al Departamento vasco de Seguridad que valore "individualmente cada caso" y pondere los intereses y derechos afectados antes de difundir esta información, al defender que "la mera posibilidad de publicar estos datos no justifica necesariamente su inclusión generalizada en todas las notas de prensa".

En este sentido, defiende que limite su publicación a los supuestos en los que el conocimiento del origen sea "esencial" para contextualizar una "información importante o con relevancia pública", por ser de interés general, por ayudar "a la lucha contra los estereotipos y la estigmatización", o por "coadyuvar a otros fines legítimos como la lucha contra los bulos o el fomento de la calidad de la información en una sociedad democrática". EFE

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