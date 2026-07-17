El DAO de la Guardia Civil ve "cierta vanidad" y protagonismo en investigadores de la UCO

Madrid, 17 jul (EFE).- El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha acusado de "cierta vanidad" y de "exceso de protagonismo" a quien dirige algunas investigaciones de la Guardia Civil, en alusión a la Unidad Central Operativa (UCO) y a su teniente coronel Antonio Balas, aunque no lo ha nombrado.

Llamas comparece este viernes en la comisión Koldo del Senado, justo un día después de hacerlo como imputado en el caso Leire ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, donde negó haber dado instrucciones a mandos del cuerpo para obstaculizar investigaciones que afectaban a familiares del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, o al PSOE.

PUBLICIDAD

"A veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quien lidera esa investigación. Y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden. El titular es quién es, el titular del órgano jurisdiccional", ha enfatizado el DAO.

Ha aprovechado para matizar las manifestaciones que se le atribuyen haber dicho a la UCO que no fueran proactivos en casos de afectación política, como ya hizo ayer ante Pedraz. Según él, con ello quiso decir que quien debe dirigir la investigación es el juez, mientras que los investigadores deben ser auxiliares suyos. EFW

PUBLICIDAD

so-sjs/lml

(Foto) (Vídeo) (Audio)