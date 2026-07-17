El DAO de la Guardia Civil defiende su "inocencia" y asegura que no piensa dimitir ni aunque haya juicio

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha defendido desde el Senado su "inocencia" en el 'caso Leire Díez' por el que está imputado, repitiendo en varias ocasiones que no tiene intención de dimitir ni aunque haya posteriormente un juicio contra él.

Así se ha pronunciado el 'número dos' de la Guardia Civil durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' ante preguntas de la portavoz de UPN, María del Mar Caballero, sobre si tiene previsto dimitir.

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El DAO ha repetido en varias ocasiones que no tiene previsto dimitir y que sus superiores mantienen su confianza en él: "Hay multitud de guardias civiles de todos los empleos imputados, investigados y en situaciones procesales infinitamente peores que la mía y se mantienen en el puesto".

Al ser preguntado por el lema de la Guardia Civil del 'honor es mi divisa', el teniente general cree que el cuestionamiento del honor y del propio cuerpo "no lo establece en terceros", sino que corresponde a él mismo y a sus superiores.

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Manuel Llamas ha desvelado que ha hablado con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de su imputación y le trasladó que le parece "injusta" esta situación y que por eso le mantiene en el puesto.

En cuanto al objeto de la investigación, el DAO de la Guardia Civil se ha remitido a su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en la que negó haber presionado a la Unidad Central Operativa (UCO) para ponerse de perfil en investigaciones judiciales como la que afectó a David Sánchez, hermano del jefe de Ejecutivo, Pedro Sánchez.

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