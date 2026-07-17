El Barcelona cierra con éxito una emisión de bonos por 105 millones

Barcelona, 17 jul (EFE).- El FC Barcelona ha cerrado con éxito una primera emisión de bonos por 105 millones de euros, una operación destinada a reforzar la tesorería del club y para "seguir avanzando en la ejecución de su plan estratégico, en línea con los objetivos de crecimiento y consolidación financiera", según asegura la entidad azulgrana en un comunicado.

La deuda está garantizada y respaldada por los ingresos televisivos del club. El vencimiento de la emisión es octubre de 2036 con un cupón fijo del 5,14 %.

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Según informó este viernes el FC Barcelona, el banco de inversiones Goldman Sachs encargado de la financiación del Espai Barça, es quien ha actuado como entidad colocadora de la emisión.

"La emisión de 105 millones de euros ha registrado una demanda que ha superado el doble de la oferta y se ha colocado íntegramente en menos de dos horas entre compañías aseguradoras, fondos de inversión y fondos de pensiones de Estados Unidos", informó la entidad azulgrana.

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Esta se ha llevado a cabo mediante 'Senior secured notes', unos instrumentos de deuda corporativa que gozan de prioridad absoluta para el cobro en caso de quiebra y que están respaldadas por activos específicos de la empresa, en este caso los derechos televisivos del FC Barcelona.

El FC Barcelona considera que el éxito de la operación "refuerza la confianza de los mercados internacionales" en la solidez de su proyecto, así como "en la capacidad del Club para ejecutar su estrategia financiera y de crecimiento".

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La entidad azulgrana lanzará una operación similar y por la misma cantidad (105 millones de euros) en noviembre. No se trata de una venta de activos, sino de un anticipo sobre ingresos asegurados de futuro, aclararon desde el club. EFE.