El argentino Thiago Ojeda eligió el Real Valladolid "por el club que es y por su historia"

Valladolid, 17 jul (EFE).- El centrocampista argentino del Real Valladolid Thiago Ojeda ha asegurado este viernes, en rueda de prensa, que eligió jugar en el equipo blanquivioleta "por el club que es y por su historia" y que "no se ha equivocado" al tomar esta decisión.

Según ha advertido el director deportivo de la entidad vallisoletana, Víctor Orta, el argentino "tenía ofertas de otros clubes que duplicaban la del Real Valladolid pero, aunque es una persona de pocas palabras, sí lo es de hechos, y emociona que alguien prefiera jugar aquí por el peso que tiene la camiseta, por encima del aspecto económico".

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El propio jugador, cuyos derechos federativos poseía el Villarreal, aunque ha estado cedido en las últimas temporadas en el CD Lugo, primero, y en la Cultural y Deportiva Leonesa, después, ha reconocido este aspecto, y se ha mostrado "muy contento e ilusionado" de estar en Valladolid.

"Desde que he llegado he visto todas las facilidades que ofrece el club, el nivel de sus instalaciones, las posibilidades que tiene un futbolista de recuperarse y de todo, lo que demuestra que es un club de primer nivel y estoy deseando sumar y devolver la confianza que me han transmitido desde el inicio, en el campo", ha afirmado.

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Además, en su nueva etapa como blanquivioleta volverá a compartir vestuario con Luis Chacón, con el que ya jugó el pasado curso en el conjunto leonés, lo que también le ha hecho "muy feliz", puesto que ambos tienen una gran relación dentro y fuera del terreno de juego.

"Luis es una excelente persona y nos llevamos muy bien. Ha sido una casualidad que los dos vayamos a jugar en el Real Valladolid, y es muy bueno que él esté aquí y que pueda compartir otro año con él", ha comentado. EFE

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