El alcalde de Bilbao ve artificial la polémica por no poner pantalla para ver el Mundial

Bilbao, 17 jul (EFE).- El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha lamentado este viernes la polémica "absolutamente artificial" suscitada en relación a que el Ayuntamiento de la Villa sea el único de las capitales vascas que no va instalar una pantalla municipal para ver la final del Mundial entre España y Argentina.

"¿De verdad estamos ante una necesidad social en estos momentos en Bilbao para ver una final al aire libre?", ha preguntado el alcalde tras ser interpelado por este asunto durante la comparecencia que ha protagonizado este viernes para hacer balance de la actividad del área municipal de Acción Social.

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El mandatario del PNV ha confirmado que él va a ver el partido que disputará la selección española con la argentina porque le gusta el fútbol y ha afirmado que quiere que "les vaya bien a Unai Simón, a Nico, a Aymeric", además de al entrenador Luis de la Fuente, que jugó en el Athletic Club.

"¿Por qué no?", se ha preguntado, aunque ha puntualizado que no va a ver el encuentro "con pasión" como lo hace con un partido del Athletic. "Pero eso no es relevante", ha añadido.

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Aburto ha reprochado que en esta polémica "se pretende criticar, no una actuación del Ayuntamiento, sino una 'no actuación'" del Consistorio y ha recordado que en más de once años como alcalde "nunca" ha instalado una pantalla municipal ni para ver finales del Athletic de Copa o de la selección española.

"Seguramente -ha reflexionado- quienes me critican por esto me criticarían por el botellón, por la suciedad, por determinados comportamientos que se produzcan en ese entorno...".

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"¿De verdad creen que hay una demanda generalizada que hace que el Ayuntamiento tenga que tomar una actuación para poner pantallas por la ciudad?", ha continuado Aburto, que ha explicado que el Consistorio únicamente ha recibido una petición para ello, procedente del PP, que ha autorizado.

Este partido ha anunciado que instalará una pantalla gigante en el parque de Doña Casilda de la ciudad para ver la final.

El alcalde también ha cuestionado, ante la polémica en los medios de comunicación, que tampoco ninguno de ellos ha decidido colocar una pantalla para ver la final del Mundial.

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Aburto ha señalado que le produce "una tristeza importante" que cuando "la gran noticia" debiera ser la actuación en materia de acción social del Ayuntamiento, "sin embargo, alimentamos una polémica absolutamente artificial". EFE

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