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Dolor y gloria de Messi en el MetLife

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Óscar González

Nueva York (EE.UU.), 17 jul (EFE).- Leo Messi regresa en busca de su segunda corona mundial al MetLife, el escenario donde hace diez años anunció que renunciaba a continuar jugando con la Albiceleste, tras perder su cuarta final, la tercera consecutiva.

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En 2016, Messi ya lo había ganado todo con el Barcelona. Cinco Balones de Oro, 8 Ligas y 4 Ligas de Campeones, pero no conseguía trasladar esos éxitos a su selección. Y era tremendamente criticado por eso.

Se le acusaba entonces, de rodearse de sus amigos en la Albiceleste, sin importar su rendimiento. Por eso, no cesaron las críticas después de ser derrotado en la prórroga del Mundial 2014 por Alemania, ni tras perder frente a Chile en la tanda de penaltis, de la Copa América 2015.

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Un año después, la Conmebol decidió celebrar el centenario del torneo de selecciones más antiguo del mundo y lo llevó a Estados Unidos. Messi, que ya había perdido una primera Copa América en 2007, goleado por Brasil (3-0), necesitaba un éxito con la Albiceleste.

Todo parecía dispuesto, porque el conjunto que dirigía entonces Gerardo 'Tata' Martino se había plantado en la final invicto, con 18 goles a favor y dos en contra. La ocasión, además, le ofrecía la posibilidad de vengar la derrota del año anterior, porque el rival, de nuevo, era Chile.

Pero el desenlace fue el mismo. La selección chilena aguantó el aluvión de ocasiones argentinas, con Claudio Bravo como héroe, y alcanzó la tanda de penales que buscaba.

Messi no rehuyó la responsabilidad, lanzó el primero y se le fue alto. Luego, Bravo detuvo el cuarto penalti, de Lucas Biglia, y el 10 se derrumbó. Tras salir del vestuario comunicó su decisión:

"Lo que se me viene y lo que pensaba en el vestuario es que ya está. Se terminó para mí la selección. Como dije recién son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, pero creo que ya está", dijo en la zona mixta del estadio MetLife.

Messi se culpaba, además, de haber fallado el lanzamiento que abría la tanda. "Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar y, encima, me toca errar el penal a mí. Era el primero y era importantísimo para agarrar la diferencia y, bueno, me tocó errarlo a mí. Así que ya está", dijo.

No fue definitivo. Semanas después se reunió con el nuevo técnico, Edgardo Bauza, y el 1 de septiembre se volvió a enfundar la camiseta albiceleste con el 10 y anotó el gol de la victoria contra Uruguay, en la séptima jornada de las eliminatorias suramericanas de Rusia 2018.

Messi volvió al MetLife en junio de 2024 para cerrar la herida con Chile, al que Argentina derrotó con un gol de Lautaro Martínez, en la fase de grupos de la Copa América que conquistaría, pero el regreso, ahora, es triunfal.

Ya es campeón del mundo y ha ganado dos Copas América. No hay quien le discuta en Argentina, convertido en un héroe a la altura de Diego Maradona, y durante esta Copa del Mundo ha silenciado a sus críticos con una eficacia demoledora ante el gol (8) y una jerarquía aplastante para liderar a un equipo que ha hecho de las remontadas su sello de identidad.

El domingo, ante España, en la final que enfrenta al mejor de América contra el mejor de Europa, Messi busca la consagración definitiva como el mejor de la historia, en el MetLife, donde un día pensó en abandonar. EFE

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