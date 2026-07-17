‘Dibu’ Martínez: “Todos los especialistas de mano me decían que no podía jugar”

Nueva York (EE.UU.), 17 jul (EFE).- Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero de la selección argentina, declaró que “todos los especialistas” de lesiones de “mano” a los que consultó, debido a una fractura en el dedo sufrida antes del Mundial, le dijeron que “no podía jugar” si no se operaba, algo que no hizo para poder disputar el torneo en el que el domingo 19 de julio se enfrentará a España en la final.

“Me duele todos los días. Lo sabía. Evité la operación. Todos los especialistas de mano que consulté de Estados Unidos e Inglaterra me decían que no podía jugar y me tenía que operar”, dijo en rueda de prensa.

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“Se te llena la cabeza de preguntas. Me tiraba con una mano, parecía un manco.

Durante la fase de grupos no pude entrenar con el grupo, y me afectó porque soy un jugador que le gusta estar ahí. Ya a partir de octavos y cuartos entrené normal y me siento mucho mejor”, completó. EFE

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