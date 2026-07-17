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Cucurella, entre los deportistas favoritos de los españoles para irse de cañas

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Redacción deportes, 17 jul (EFE).- A solo unos días de la final del Mundial, que ha disparado el protagonismo de varios futbolistas internacionales españoles, un estudio sitúa por primera vez a uno de ellos, Marc Cucurella, entre los deportistas favoritos de los españoles para irse de cañas este verano, en una clasificación que lideran Rafael Nadal y Carolina Marín en las categorías masculina y femenina, respectivamente.

El extenista mallorquín ocupa el primer puesto entre los deportistas masculinos con un 20 % de los votos, por delante de Andrés Iniesta y Marc Márquez, ambos con un 14 %, según un informe de Cerveceros de España, elaborado por Alpha Research a partir de 2.000 entrevistas realizadas entre el 18 de junio y el 3 de julio.

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Cucurella ocupa la cuarta posición con un 12,8 %, impulsado especialmente por el respaldo de los jóvenes de entre 18 y 29 años, mientras que Carlos Alcaraz completa el grupo de cabeza con un 9,3 %. En el top 10 también figuran Lamine Yamal, Rodri Hernández, Marcos Llorente, Ilia Topuria y Carlos Sainz.

En la clasificación femenina, la exjugadora de badminton Carolina Marín lidera las preferencias con un 19,5 % de los apoyos, seguida por Ana Peleteiro, con un 17,3 %. Alexia Putellas (9,1 %), Aitana Bonmatí (8,6 %) y Mireia Belmonte (7,7 %) completan las cinco primeras posiciones de un ranking en el que también aparecen Ona Carbonell, Garbiñe Muguruza, Paula Badosa, Jenni Hermoso y Cata Coll.

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El estudio también refleja que el consumo de cerveza mantiene un marcado carácter social en España, pues el 81 % de los consumidores asegura que toma cerveza siempre en compañía de familiares o amigos, mientras que el 78 % la vincula al tapeo o al aperitivo y el 61 % afirma consumirla habitualmente en formato caña en bares o restaurantes. EFE

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